Hai vụ tai nạn trong 48 giờ và câu chuyện phía sau chiếc chìa khóa xe

10h50 ngày 23/10, tại thôn Nhữ Thị, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng, một vụ va chạm giữa xe máy điện và ô tô tải xảy ra. Người điều khiển xe máy điện là L.M.T., sinh năm 2011. Vụ tai nạn khiến em bị thương và tử vong sau đó.

Chưa đầy sau, vào khoảng 0h30 ngày 25/10, một vụ tai nạn khác tiếp tục xảy ra trên đường Bạch Đằng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng. L.A.Đ., sinh năm 2010, điều khiển phương tiện chở theo N.T.A., sinh năm 2011. Trong quá trình di chuyển, phương tiện tự va chạm với bờ bó vỉa hè. Hậu quả, cả hai học sinh đều bị chấn thương sọ não.

Nhiều vụ tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có GPLX. Ảnh: Cơ quan Công an.

Hai vụ việc, hai địa điểm và những diễn biến khác nhau, nhưng cùng khiến dư luận phải chú ý đến một vấn đề: học sinh chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đằng sau những chiếc xe được sử dụng để đi lại hằng ngày là câu chuyện về sự quản lý của gia đình và ý thức chấp hành pháp luật của người chưa thành niên.

Chiếc chìa khóa và trách nhiệm của người lớn

Với nhiều gia đình, việc để con tự đi học, đi chơi bằng xe máy điện hay xe gắn máy có thể xuất phát từ nhu cầu đi lại, sự thuận tiện hoặc mong muốn con chủ động hơn trong sinh hoạt. Tuy nhiên, sự thuận tiện ấy không thể thay thế các điều kiện an toàn và quy định pháp luật.

Ảnh minh họa.

Một chiếc xe được trao cho con không đơn thuần là phương tiện di chuyển. Đó còn là trách nhiệm mà người lớn cần cân nhắc trước khi giao chìa khóa. Trẻ chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống hoặc chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn giao thông có thể đối diện với những rủi ro mà bản thân chưa đủ khả năng lường trước.

Đặc biệt, việc học sinh điều khiển phương tiện vào đêm khuya, chở thêm người hoặc tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện càng khiến những nguy cơ mất an toàn cần được quan tâm. Dù vậy, nguyên nhân cụ thể của từng vụ tai nạn tại Hải Phòng vẫn phải chờ kết luận xác minh của cơ quan chức năng, không thể chỉ từ hậu quả để quy kết trách nhiệm cho một cá nhân hay gia đình.

Không chỉ là lời nhắc nhở, còn là trách nhiệm pháp lý

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng cảnh báo, pháp luật quy định rõ độ tuổi và điều kiện điều khiển từng loại phương tiện. Theo đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy; người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô và phải có giấy phép lái xe phù hợp.

Đáng chú ý, theo khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 16-20 triệu đồng đối với tổ chức.

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Không dừng ở xử phạt hành chính, trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Từ những vụ tai nạn liên tiếp tại Hải Phòng, cảnh báo của lực lượng CSGT không chỉ hướng đến học sinh mà trước hết cần được đặt ra với các bậc phụ huynh. Quản lý chìa khóa, kiểm soát việc sử dụng phương tiện, tìm hiểu đúng quy định về độ tuổi và loại xe là những việc tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với an toàn của con trẻ.

Bởi một chuyến đi có thể chỉ bắt đầu bằng quyết định cho con mượn xe để thuận tiện hơn. Nhưng nếu người điều khiển chưa đủ điều kiện, quyết định ấy có thể kéo theo những hậu quả không thể đảo ngược. Hai vụ tai nạn trong chưa đầy 48 giờ tại Hải Phòng là lời cảnh báo để mỗi gia đình nhìn lại trách nhiệm của mình trước khi trao chìa khóa xe cho con.

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