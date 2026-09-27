Hai vụ tai nạn liên tiếp trên quốc lộ 1 qua Nghệ An, 4 người thương vong

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết: Cả hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 trên địa bàn xã hiện đang được cơ quan công an làm rõ.

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 26/9, tại ngã ba quốc lộ 1 gần khách sạn Hoàng Gia (Diễn Châu). Diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh trong khu vực ghi lại.

Hiện trường vụ tai nạn xe máy kẹp ba đâm va với xe trung chuyển hành khách làm một người tử vong. (Ảnh: MXH).

Thời điểm trên, xe ô tô trung chuyển hành khách của hãng Futa Hà Sơn BKS 50H-668.xx chuyển hướng từ quốc lộ 1 rẽ trái cắt qua đường để vào đường làng.

Đúng lúc này, một xe máy chở ba thanh thiếu niên đi với tốc độ cao lao đến đâm vào phần đầu xe trung chuyển.

Cú đâm mạnh khiến phần đầu xe ô tô bị hư hỏng. Cả ba người đi xe máy ngã xuống đường trong tình trạng bị thương rất nặng.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ tai nạn.

Cả ba nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu để cấp cứu, tuy nhiên một người đã tử vong.

Hai người còn lại được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng rất nghiêm trọng.

Ít phút sau vụ tai nạn này, tại ngã ba Diễn Châu (giao quốc lộ 1 và quốc lộ 7), một nữ nhân viên của hãng xe Futa Hà Sơn đang trên đường đi hỗ trợ xử lý tai nạn thì không may tiếp tục bị tai nạn.

Khi đi qua nút giao, xe máy của nữ nhân viên này đã đâm va với một xe máy do hai thanh thiếu niên điều khiển.

Chị P trên đường đi hỗ trợ xử lý vụ tai nạn cũng không may bị tai nạn tử vong. (Ảnh: MXH).

Hậu quả, nữ nhân viên bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai thanh thiếu niên chỉ bị trầy xước nhẹ.

Thông tin với phóng viên qua điện thoại, ông Võ Văn Hoàng, phụ trách chi nhánh hãng xe khách Futa Hà Sơn cho biết: Nữ nhân viên tử vong trong vụ tai nạn là chị Hoàng Thị Minh P (1989, xóm 7 Diễn Cát cũ, nay là xã Minh Châu). Còn người đi xe máy kẹp ba tử vong là em V (15 tuổi, xóm 1 Diễn Châu).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo công ty đã vào viện để nắm bắt tình hình, hỗ trợ cứu chữa cho các nạn nhân. Đồng thời, tổ chức đoàn tới nhà nạn nhân để thăm hỏi động viên.