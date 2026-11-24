Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong ngày 23 và 24/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe con. Ảnh: C.A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 24/11, xe ô tô tải biển số 78H-012.11 do ông Trần Quốc Toản (SN 1991, trú xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Phan Chu Trinh theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến khu vực nút giao đường Phan Chu Trinh - Võ Đông Giang, phường Phú Yên, xe tải xảy ra va chạm với ô tô con biển số 78A-119.94 do ông Nguyễn Hải Bằng (SN 1970, trú phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Tây - Đông. Trên xe ô tô con lúc này có hai hành khách là bà Nguyễn Thị Hồng Đ. (vợ ông Bằng) và bà Nguyễn Thị Minh H. (chị vợ ông Bằng).

Vụ tai nạn khiến bà H. tử vong tại hiện trường. Ông Nguyễn Hải Bằng và bà Đ. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Trước đó, sáng 23/11 tại nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Phú (phường Tuy Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe đạp điện, khiến một phụ nữ tử vong, một trẻ nhỏ bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe đạp điện. Ảnh: C.A.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 23/11, tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành - Trần Phú (phường Tuy Hòa) ô tô tải biển số 78C-116.60 do ông Nguyễn Hoài Thanh (SN 1982) điều khiển, khi rẽ trái đã va chạm với xe đạp điện do chị Đoàn Thị Bích S. (SN 2001) điều khiển, chở theo cháu Nguyễn Đoàn Gia P. (SN 2024). Vụ tai nạn khiến chị S. và cháu P. bị thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, chị S. tử vong tại nhà vào đêm cùng ngày.

Hiện, các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.