Hai vụ nổ rung chuyển Aden, Houthi bị cáo buộc tấn công Dinh Tổng thống Yemen

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/10, người phát ngôn lực lượng chính phủ Yemen, ông Majed al-Nazili, cho biết: "Lực lượng dân quân này tiếp tục tấn công các tài sản của người dân Yemen".

Tuy nhiên, ông al-Nazili không cung cấp thông tin chi tiết về thương vong, thiệt hại hoặc liệu các tên lửa có đánh trúng mục tiêu dự kiến hay không.

Trong khi đó, các nhân chứng nói với hãng thông tấn AFP rằng họ nhìn thấy xe cứu thương tiến vào Dinh Tổng thống sau khi hai tiếng nổ vang lên tại Aden, thành phố đặt trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Kênh Al Jazeera cũng đưa tin về hai vụ nổ tại Aden.

Theo AP, một quan chức chính phủ Yemen cho biết chưa ghi nhận thương vong trong vụ tấn công, trong khi lực lượng Houthi chưa lập tức nhận trách nhiệm. Hiện chưa có thông tin xác nhận các tên lửa có đánh trúng mục tiêu hay không.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen leo thang.

Trước đó, ngày 28/10, một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Aden đã khiến hai dân thường bị thương, buộc sân bay tạm ngừng hoạt động để khắc phục thiệt hại.