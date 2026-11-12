Hai vòng đấu 69 gậy, hai dấu mốc trong sự nghiệp nhà vô địch Nguyễn Đức Sơn

Nguyễn Đức Sơn vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023.

Dấu ấn của 'Sư tử Núi'

Ánh chiều cuối thu buông xuống Kings Course cũng là lúc Nguyễn Đức Sơn thực hiện cú gạt bóng cuối cùng, ghi điểm par để khép lại vòng đấu 69 gậy (-3). Trong lần đầu tiên tham dự Tiền Phong Golf Championship 2023, golfer sinh năm 2007 vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm để giành danh hiệu Best Gross ở tuổi 16.

Đức Sơn đánh 8 birdie trong ngày thi đấu xuất sắc ấy. Nhưng vòng đấu giàu cảm xúc cũng có những khoảnh khắc khiến anh tiếc nuối: double bogey ở hố 15 và bogey ở hố 17. Sau khi nhận cúp, Đức Sơn nói mình hài lòng với kết quả nhưng nghĩ rằng có thể chơi tốt hơn.

Chiến thắng tại Giải đấu Vì tài năng trẻ Việt Nam, với Đức Sơn, là điều đặc biệt. Khi đó, anh từng gọi chức vô địch là lúc “giấc mơ biến thành sự thật”. Thành tích 69 gậy của Sơn khi ấy tốt thứ hai lịch sử giải, sau kỷ lục 64 gậy (-8) của Nguyễn Anh Minh năm 2022.

“Khi bước vào giải đấu, tôi đã đặt mục tiêu vô địch và cố gắng tập trung vào từng cú đánh. Đến khi hoàn thành vòng đấu và biết mình giành chiến thắng, tôi rất vui. Danh hiệu ấy giúp tôi có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi golf".

Đức Sơn đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024.

Chức vô địch của Đức Sơn đến sau một năm 2023 nhiều dấu ấn. Trước Tiền Phong Golf Championship, anh vô địch chặng 4 VGA Junior Tour với tổng điểm -4 và giành Huy chương Vàng cá nhân Lion City Cup nội dung U16 tại Malaysia. Chiếc cúp trên Kings Course là danh hiệu cá nhân thứ ba của anh trong năm, khép lại một mùa giải nhiều bước tiến.

Golf đến với Đức Sơn khá tình cờ. Năm 7 tuổi, anh được bố đưa theo lên sân và bắt đầu thử sức với môn thể thao này. Ông Nguyễn Ngọc Quang, bố Đức Sơn, từng là vận động viên võ thuật rồi làm huấn luyện viên tennis. Ban đầu ông hướng con trai theo quần vợt. Khi Sơn chọn golf, ông ủng hộ và trở thành người đồng hành sát cánh, có lúc làm caddie, chăm sóc và cổ vũ con ở các giải đấu.

Biệt danh “Sư tử Núi” của Đức Sơn gắn với niềm yêu thích thần tượng Tiger Woods và chính cái tên của mình: Sơn nghĩa là núi. Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Đức Sơn cho biết, anh được nhiều người biết đến hơn sau chức vô địch giải Tiền Phong và cảm thấy cần nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với kỳ vọng.

“Sư tử Núi” trên hành trình mới

Sau chức vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023, Đức Sơn tiếp tục khẳng định mình ở những sân chơi lớn. Năm 2024, anh vô địch Faldo Series Asia Grand Final sau loạt play-off với golfer Nhật Bản Masato Sumiuchi. Vài tháng sau, anh đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia với tổng điểm 282 gậy (-6).

Với việc duy trì phong độ tốt ở các giải đấu, Đức Sơn đã có định hướng chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp trong năm 2026. Kế hoạch trở thành hiện thực vào tháng 4, khi anh lần đầu ra sân với tư cách golfer chuyên nghiệp tại Cúp Hùng Vương. Ở giải đấu chuyên nghiệp thứ hai, Đức Sơn giành danh hiệu đầu tiên tại Hanoi Open 2026 với 69 gậy (-3), với điểm nhấn eagle ở hố 1 par-5.

Đức Sơn giành danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên tại Hanoi Open 2026.

Ngày 14/11, Đức Sơn sẽ trở lại nơi từng làm nên tên tuổi của anh: Tiền Phong Golf Championship 2026 tổ chức tại Legend Valley Country Club. Lần này, anh tranh tài với tư cách vận động viên chuyên nghiệp và xem giải là dịp cọ xát quan trọng trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc.

“Với tôi, thi đấu nghiệp dư hay chuyên nghiệp cũng đều cần sự chăm chỉ và nỗ lực. Trở lại Tiền Phong Golf Championship, tôi sẽ tập trung chuẩn bị và cố gắng thi đấu tốt để làm bàn đạp trước khi bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia", Đức Sơn chia sẻ.

Từ vòng đấu 69 gậy ở tuổi 16 tại Tiền Phong Golf Championship đến những thử thách đầu tiên trên con đường chuyên nghiệp, hành trình của Đức Sơn đang mở sang một chương mới. Chiếc cúp năm 2023 vẫn là dấu mốc khó quên; lần trở lại giải năm nay sẽ là cơ hội để nhà vô địch thử thách bản thân trong vai trò golfer chuyên nghiệp.