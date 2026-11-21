Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức trực tiếp trao tặng vé cho hai vợ chồng thương binh cao tuổi. Ảnh: HTV

Do tuổi cao, không thuận tiện trong việc đăng ký vé trực tuyến, vợ chồng ông Nguyễn Duy Tài (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trực tiếp tìm đến điểm đổi vé với mong muốn được tham dự chương trình. Cảm động trước tình cảm và sự háo hức của hai ông bà, dù không thuộc đối tượng được nhận vé miễn phí trong đợt phát vé chiều nay, Ban Tổ chức vẫn dành tặng hai tấm vé như một món quà tri ân. Món quà ý nghĩa này giúp vợ chồng ông có cơ hội trực tiếp thưởng thức và hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc biệt của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Xúc động trước sự quan tâm chu đáo của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Nguyễn Duy Tài chia sẻ: “Sau khi nghe thông tin trên truyền hình về chương trình “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, vợ chồng tôi rất muốn đi xem, để thấy sự phát triển vươn lên của Việt Nam trong thời đại công nghệ số. Một số chương trình nghệ thuật trước đó, chúng tôi đã đi xem và thấy rất hoành tráng. Được biết, chương trình “Muôn sắc Việt Nam” có quy mô rất lớn, với 50.000 khán giả, hơn nghìn nghệ sĩ biểu diễn. Tôi hy vọng sẽ có nhiều tiết mục hấp dẫn góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa dân tộc”.

Từ 14h ngày 21-11, hoạt động đổi vé cứng tham dự chương trình “Muôn sắc Việt Nam” bắt đầu tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng) và Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng). Nhiều khán giả đã có mặt từ sớm, chuẩn bị mã QR cùng giấy tờ tùy thân, chờ đến lượt làm thủ tục nhận vé.

Sức hút của chương trình được thể hiện ngay từ khi mở cổng đăng ký trực tuyến. Sáng 19-11, toàn bộ vé miễn phí dành cho hình thức đăng ký trực tuyến đã được đăng ký hết chỉ sau 8 phút. Theo Ban tổ chức, hệ thống ghi nhận 568.580 lượt truy cập phục vụ việc đăng ký nhận vé.

Hoạt động đổi vé tiếp tục diễn ra từ 8h đến 20h ngày mai 22-11. Ban tổ chức lưu ý khán giả chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, đến đúng khung giờ được thông báo và tuân thủ hướng dẫn tại khu vực tiếp nhận.

Người dân đến nhận vé cứng tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” có chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24-11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Với quy mô lớn, chương trình có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Hàng dài khán giả xếp hàng ngay ngắn chờ nhận vé. Ảnh: Khánh Huy

Đoàn viên thanh niên tận tình hướng dẫn người dân. Ảnh: Khánh Huy

Một trong những điểm đáng chờ đợi của “Muôn sắc Việt Nam” là các màn kết hợp giữa những tiếng hát đi cùng năm tháng và các nghệ sĩ đương đại. Liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui” kết nối NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh với Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. “Made in Việt Nam” đưa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi đến cùng một tiết mục. “Tiếng ru cội nguồn” quy tụ NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, mở ra cuộc gặp gỡ giữa lời ru, chất liệu dân gian và cách thể hiện của các nghệ sĩ đa thế hệ.