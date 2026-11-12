Hai vợ chồng thu nhập 20 triệu đồng/tháng, chi 50 triệu đồng/năm đi du lịch: Hoang phí hay biết hưởng thụ?

Một người phụ nữ mới đây chia sẻ câu chuyện chi tiêu của gia đình và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Với tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, hai vợ chồng dành gần 50 triệu đồng mỗi năm cho những chuyến du lịch. Trong khi có người cho rằng khoản tiền này quá lớn so với khả năng tài chính, không ít ý kiến lại nhận định đây là cách tận hưởng cuộc sống nếu gia đình biết cân đối các khoản chi.

Người phụ nữ cho biết, thu nhập của hai vợ chồng vào khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mỗi năm gia đình cô dành gần 50 triệu đồng cho hoạt động du lịch.

Theo chia sẻ, một số người xung quanh không đồng tình với cách chi tiêu này. Họ cho rằng với mức thu nhập như vậy, gia đình nên ưu tiên tiết kiệm, tích lũy tài sản và chuẩn bị tương lai cho con cái thay vì dành quá nhiều tiền cho những chuyến đi chơi.

Chi phí du lịch cần được cân đối với thu nhập, khoản tiết kiệm và các mục tiêu tài chính dài hạn của mỗi gia đình. Ảnh minh họa

Trước những nhận xét trên, người phụ nữ cũng không tránh khỏi cảm giác phân vân. Cô tự hỏi liệu khoản chi du lịch có vượt quá khả năng tài chính hay không. Tuy nhiên, cô cho rằng bên cạnh việc trang trải sinh hoạt và tiết kiệm, các thành viên cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, khám phá những vùng đất mới và tạo dựng kỷ niệm chung.

Điều khiến cô băn khoăn là mức chi gần 50 triệu đồng mỗi năm có thực sự phù hợp với thu nhập của gia đình hay chỉ đơn thuần là một hình thức hưởng thụ quá mức. Một tài khoản mạng xã hội cho rằng khoản tiền này tương đối lớn nếu so với thu nhập mà người phụ nữ chia sẻ.

Người này viết: “Thu nhập hai vợ chồng được 20 triệu đồng/tháng thì hoang thật nhé. Hai vợ chồng mình thu nhập một tháng từ 40 – 50 triệu đồng nhưng một năm tiền du lịch của hai vợ chồng chỉ từ 20 – 40 triệu đồng”.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến cho rằng không nên chỉ nhìn vào số tiền chi cho du lịch mà cần xem xét khả năng dự phòng tài chính của mỗi gia đình.

Theo quan điểm này, nếu hai vợ chồng đã chuẩn bị khoản tiết kiệm đủ để ứng phó với những tình huống bất ngờ như ốm đau, mất việc hoặc một người tạm thời không có thu nhập thì việc dành tiền cho những chuyến đi không phải vấn đề quá lớn.

Người này chia sẻ: “Nếu bạn có khoản dự phòng cho gia đình để trong tương lai khi xảy ra việc gì không may như con nhỏ, bản thân mình, chồng mình có ốm, hoặc một trong hai vợ chồng không tạo ra dòng tiền thì vẫn có thể sống tốt trong vài tháng, thì tiêu du lịch cũng được bạn ạ. Mỗi người mỗi quan điểm sống”.

Một số người lại cho rằng mức ngân sách 50 triệu đồng cần được đánh giá dựa trên loại hình du lịch và số lần đi trong năm. Nếu gia đình dành khoản tiền này cho một chuyến xuất ngoại sau vài năm tích lũy thì không quá bất thường. Ngược lại, nếu chủ yếu lựa chọn các điểm đến trong nước, việc chi tiêu cần được tính toán kỹ hơn.

Một bình luận nêu quan điểm: “Nếu chỉ một chuyến đi nước ngoài mà vài năm mới đi thì tốn vậy là bình thường, nhưng chỉ đi trong nước so với thu nhập đó là hơi nhiều, chỉ nên dành một tháng thu nhập để đi trong nước thôi”.

Những chuyến đi giúp các thành viên nghỉ ngơi, gắn kết nhưng cũng cần nằm trong khả năng chi trả để tránh áp lực kinh tế. Ảnh minh họa

Người này cũng cho rằng du lịch không đơn thuần là hoạt động tiêu tiền. Những chuyến đi có thể giúp mỗi người mở rộng hiểu biết, tiếp xúc với môi trường mới và tìm kiếm cảm hứng trong công việc, cuộc sống. Vì vậy, điều quan trọng là lựa chọn cách đi phù hợp với điều kiện kinh tế thay vì từ bỏ hoàn toàn nhu cầu nghỉ ngơi.

Một vấn đề khác được cộng đồng mạng nhắc đến là cần phân biệt rõ tiền lương với tổng thu nhập thực tế. Bởi nếu 20 triệu đồng chỉ là mức lương hàng tháng, còn tổng thu nhập sau khi tính các khoản khác thấp hơn hoặc không ổn định thì khả năng dành tiền cho du lịch sẽ khác.

Một người bình luận: “Theo cá nhân mình thì hai vợ chồng thu nhập (sau khi trừ các chi phí) 20 triệu đồng là ít. Lương khác thu nhập nha bạn, bên trên bạn nói lương, trong bài bạn nói thu nhập (nếu lương 20 triệu đồng thì thu nhập còn ít hơn). Tuy nhiên không vì thế mà lại tự chôn chân không cho phép mình được đi du lịch hoặc là giảm chi phí du lịch lại, tìm cách tăng thu nhập lên, quan trọng nhất là gia đình bạn cảm thấy hợp lý rồi thì không cần hỏi ai”.

Trong khi đó, những người có xu hướng ưu tiên tích lũy lại lựa chọn dành phần lớn thu nhập cho đầu tư và các mục tiêu dài hạn. Một tài khoản cho biết mỗi năm chỉ sử dụng chưa đến 10% tổng thu nhập để đi du lịch, phần còn lại được ưu tiên cho việc đầu tư.

Theo người này, các điểm tham quan thường vẫn tồn tại trong nhiều năm, trong khi cơ hội kiếm tiền có thể thay đổi theo thời gian và sức khỏe, khả năng làm việc của mỗi người.

Ở góc nhìn thực tế hơn, một số ý kiến khuyên gia đình nên lựa chọn những địa điểm gần, ưu tiên du lịch trong nước và linh hoạt điều chỉnh ngân sách giữa các năm. Nếu năm nay có chuyến đi tốn kém thì năm sau có thể chọn điểm đến tiết kiệm hơn.

Một người chia sẻ: “Đi du lịch cũng là nhu cầu để xả stress. Nhưng mà với mức 20 triệu đồng/tháng thì mình nên cân nhắc những chỗ gần, đi trong Việt Nam, cân đối chi phí…

Nếu gia đình bạn vẫn đủ sống, bạn không thấy tiếc về số tiền đã bỏ ra thì thôi. Ai hỏi đừng có nói đã tiêu bao nhiêu, bạn trả lời cho người ta nói bạn tiêu hoang”.

Đáng chú ý, có người từng sở hữu mức thu nhập cao hơn nhiều nhưng lại giảm tần suất du lịch khi điều kiện kinh tế thay đổi và gia đình có thêm những ưu tiên mới.

Người này kể, thời điểm tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 1 tỷ đồng/năm, gia đình thường chi từ 50-100 triệu đồng cho các chuyến đi. Khi thu nhập tăng lên khoảng 3 tỷ đồng/năm, khoản chi du lịch lại giảm đáng kể.

Nguyên nhân được đưa ra là hai vợ chồng muốn tập trung phát triển công việc, tận dụng cơ hội tích lũy tài sản. Bên cạnh đó, việc chăm sóc con nhỏ cũng khiến những chuyến đi xa trở nên vất vả hơn. Gia đình vì thế ưu tiên các điểm đến gần, sử dụng ô tô cá nhân để tiết kiệm chi phí.

Qua câu chuyện, người này cho rằng mỗi gia đình có một quan điểm riêng về hưởng thụ và tích lũy. Ngay cả khi thu nhập tăng, nhu cầu chi tiêu cho du lịch chưa chắc tăng theo, bởi mỗi giai đoạn cuộc sống lại xuất hiện những mục tiêu tài chính khác nhau.

Chi bao nhiêu tiền cho du lịch để không tạo áp lực tài chính?

Du lịch là một trong những khoản chi giúp các thành viên trong gia đình thư giãn, tái tạo năng lượng và có thêm thời gian gắn kết. Tuy nhiên, để những chuyến đi thực sự mang lại niềm vui, mỗi gia đình cần xác định ngân sách dựa trên khả năng tài chính thay vì chạy theo xu hướng hoặc so sánh với người khác.

Một số gợi ý quản lý tài chính cá nhân đề xuất dành khoảng 5-10% thu nhập thực nhận cho du lịch và nghỉ dưỡng. Đây là tỷ lệ tham khảo, không phải quy tắc bắt buộc áp dụng cho mọi gia đình. Mức chi thực tế cần căn cứ vào chi phí sinh hoạt, số người phụ thuộc, khoản nợ và mục tiêu tiết kiệm.

Với ngân sách vừa phải, gia đình có thể ưu tiên các chuyến đi trong nước, lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp, đặt phòng sớm hoặc chủ động lên kế hoạch để kiểm soát chi phí. Nếu muốn đi nước ngoài hoặc nghỉ dưỡng dài ngày, các thành viên có thể lập quỹ du lịch riêng và tích lũy trước thay vì sử dụng tiền dành cho những nhu cầu thiết yếu.

Một nguyên tắc phân bổ ngân sách được nhiều người biết đến là quy tắc 50/30/20. Theo đó, khoảng 50% thu nhập dành cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, nhà ở, đi lại; 30% dành cho nhu cầu cá nhân và giải trí; 20% còn lại được sử dụng để tiết kiệm, trả nợ hoặc phục vụ các mục tiêu tài chính dài hạn.

Theo cách phân chia này, du lịch thuộc nhóm chi tiêu không thiết yếu, cùng với mua sắm, ăn uống bên ngoài và các hoạt động giải trí khác. Vì vậy, khoản tiền dành cho những chuyến đi cần được tính trong tổng ngân sách 30%, thay vì mặc định có thể sử dụng toàn bộ số tiền này cho du lịch.

Bên cạnh đó, việc xây dựng quỹ dự phòng là bước quan trọng trước khi gia đình quyết định tăng chi phí nghỉ dưỡng. Một khoản tiết kiệm tương đương khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt thường được khuyến nghị để ứng phó với những tình huống bất ngờ như mất việc, giảm thu nhập, ốm đau hoặc phát sinh chi phí sửa chữa.

Đối với gia đình có con nhỏ, người phụ thuộc hoặc nguồn thu nhập thiếu ổn định, việc chuẩn bị quỹ dự phòng càng cần được ưu tiên. Những gia đình đang phải trả nợ lãi suất cao hoặc chưa bảo đảm các khoản chi thiết yếu cũng nên cân nhắc kỹ trước khi dành một khoản tiền lớn cho du lịch.

Khi đã có nền tảng tài chính tương đối vững chắc, các khoản tiết kiệm dài hạn vẫn được duy trì và chi phí sinh hoạt được bảo đảm, gia đình có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn điểm đến, thời gian và mức chi cho mỗi chuyến đi.

Ngược lại, nếu phải rút tiền tiết kiệm, vay mượn hoặc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán chi phí du lịch, đó là dấu hiệu cho thấy ngân sách có thể đang vượt quá khả năng. Việc chi tiêu cho nghỉ dưỡng cũng không nên khiến gia đình phải trì hoãn những mục tiêu quan trọng như chăm sóc sức khỏe, học tập của con hay mua nhà.

Một yếu tố khác cần lưu ý là phân biệt giữa tiền lương và tổng thu nhập. Khi lập kế hoạch, gia đình nên căn cứ vào khoản tiền thực nhận sau thuế và các khoản khấu trừ. Với những nguồn thu không ổn định như tiền thưởng, hoa hồng hoặc công việc thời vụ, cần tính toán thận trọng, tránh xem đó là nguồn tài chính chắc chắn để duy trì mức chi du lịch cố định mỗi năm.

Suy cho cùng, chi 50 triệu đồng mỗi năm cho du lịch không thể chỉ được đánh giá là hoang phí hay hợp lý dựa trên mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng. Điều quan trọng là gia đình có bảo đảm được cuộc sống thường ngày, duy trì khoản tiết kiệm, chuẩn bị cho rủi ro và không phải vay mượn để đi chơi hay không. Khi các mục tiêu tài chính vẫn được đáp ứng, những chuyến đi phù hợp với khả năng có thể trở thành khoản đầu tư cho trải nghiệm và chất lượng cuộc sống.