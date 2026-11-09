Hai vợ chồng ngộ độc củ ấu tàu, người vợ nguy kịch vì sốc tim

Ngày 9/11, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa cứu sống hai bệnh nhân ngộ độc củ ấu tàu, trong đó một trường hợp diễn tiến sốc tim, suy tim cấp, nguy kịch tính mạng.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận hai vợ chồng chị H.T.P. (sinh năm 1976) và anh H.V.K. (sinh năm 1975) trong tình trạng ngộ độc sau khi ăn củ ấu tàu. Cả hai được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo trước khi chuyển đến bệnh viện.

Theo người nhà, chỉ khoảng 10 phút sau khi ăn, hai bệnh nhân lần lượt xuất hiện đau bụng, buồn nôn, tức ngực, khó thở và tê quanh miệng. Qua thăm khám và xét nghiệm tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định cả hai có biểu hiện ngộ độc aconitin - độc chất tác động mạnh lên hệ thần kinh và tim mạch. Hai bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi và điều trị.

Người phụ nữ nguy kịch vì sốc tim sau khi ăn củ ấu tàu. Ảnh: BVCC

Trong quá trình điều trị, chị H.T.P. bất ngờ xuất hiện nhịp tim chậm, tụt huyết áp, khó thở và rối loạn nhịp tim, diễn tiến đến sốc tim, suy tim cấp do độc chất, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương triển khai hồi sức tích cực, hỗ trợ tuần hoàn và lọc máu liên tục (CRRT), kết hợp lọc máu bằng quả lọc hấp phụ độc chất nhằm hỗ trợ loại bỏ độc chất, kiểm soát rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định, khó thở giảm, rối loạn nhịp được kiểm soát. Đến sáng 6/11, chị P. tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi sát, người chồng cũng giảm dần các triệu chứng, tình trạng huyết động ổn định.

Củ ấu tàu chứa độc chất aconitin nguy hiểm. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, củ ấu tàu chứa aconitin, một độc chất tác động nhanh lên hệ thần kinh và tim mạch, có thể gây tê quanh miệng, buồn nôn, đau bụng, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, sốc tim, thậm chí tử vong.

Đồng thời, các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng củ ấu tàu làm thực phẩm, ngâm rượu hoặc chế biến khi không có hướng dẫn chuyên môn.

Khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, buồn nôn, đau bụng, tức ngực, hồi hộp, khó thở hoặc rối loạn nhịp tim sau khi ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và theo dõi kịp thời.