Hải Vân khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn về ma túy

Lãnh đạo phường Hải Vân trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Triển khai từ ngày 5-8 đến 20-9-2026, đợt cao điểm được phường Hải Vân triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, gặt hái được nhiều kết quả xuất sắc. Kết thúc đợt cao điểm, phường Hải Vân được xếp thứ 2 toàn thành phố.

Bám sát phương châm "đi từng nhà, rà từng người", trong 45 ngày, Công an phường tổ chức kiểm tra, xét nghiệm ma túy 785 lượt đối tượng trong diện quản lý và nghi vấn; phối hợp Ban Quản lý dự án Làng Vân tổ chức kiểm tra đột xuất 2.470 lượt công nhân, qua đó phát hiện 69 trường hợp dương tính với chất ma túy. Công an phường vận động 17 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện. Cùng với công tác rà soát, lực lượng Công an phường tập trung đấu tranh, bắt 10 vụ với 21 đối tượng phạm tội về ma túy; 109 người thuộc các diện liên quan đến ma túy có hồ sơ quản lý. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường với sự phối hợp của nhiều lực lượng, tập trung vào các tuyến, địa bàn có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Toàn phường hiện có 56 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú qua kiểm tra đột xuất, chưa phát hiện vi phạm liên quan đến ma túy.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Hải Vân khen thưởng đột xuất Công an phường và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích nổi bật trong đợt cao điểm 45 ngày đêm; khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp giữa Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Đồn Biên phòng Hải Vân.