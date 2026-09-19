Hai vạn khán giả đổ về Đồ Sơn xem lễ hội chọi trâu

Sáng 19/9, tại sân vận động trung tâm Đồ Sơn (phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) đã diễn ra lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV 2026.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngay từ sáng sớm, dòng người đông nghịt đã đổ về khu vực sân vận động để xếp hàng vào xem chọi trâu. Trong đó có rất đông du khách đến từ các địa phương khác ngoài TP Hải Phòng.

Gần 2 vạn khán giả có mặt trên sân vận động trung tâm Đồ Sơn xem chung kết lễ hội chọi trâu năm 2026.

Theo Ban tổ chức lễ hội, ước tính năm nay có khoảng 2 vạn khán giả có mặt xem trực tiếp tại sân vận động, các trận đấu cũng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam và kênh THP của Báo và phát thanh – truyền hình Hải Phòng.

Các chủ trâu đưa trâu chọi vào sân thi đấu.

Anh Nguyễn Văn Nhuận đến từ xã Nam Sách (TP Hải Phòng) cho biết, đây là lần thứ hai anh xem trực tiếp chọi trâu Đồ Sơn, anh và mấy người bạn đã có mặt ở Đồ Sơn từ chiều hôm trước, để sáng dậy sớm vào sân chọn chỗ ngồi ưng ý.

“Lần trước khi Nam Sách thuộc tỉnh Hải Dương, chúng tôi là khách, còn bây giờ là người Hải Phòng, nghiễm nhiên chúng tôi không còn là du khách nữa, nhưng lần nào cũng bất ngờ vì sức hấp dẫn và sự sôi động của lễ hội…”, anh Nhuận vui vẻ nói.

Những màn rượt đuổi hấp dẫn tạo nguồn cảm hứng phấn khích trong lễ hội.

Đáng chú ý, ngay khi những kháp đấu đầu tiên mãn cuộc, những “trâu thủ” bị loại đã được đưa vào khu vực giết mổ. Theo ghi nhận của phóng viên, giá thịt trâu thua trận được bán với giá từ 3 đến 5 triệu đồng/kg, tùy theo phân loại.

Đây là năm thứ hai lễ hội chọi trâu truyền thống do phường Đồ Sơn chủ trì tổ chức, sau khi triển khai sắp xếp lại các đơn vị hành chính và dừng hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện từ năm 2025, (trước đó lễ hội do UBND quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng cũ thực hiện).

Thịt trâu chọi vòng loại được bán từ sớm ngoài sân vận động.

Ông Nguyễn Quang Diện - Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết, lễ hội năm nay mang tiêu đề “Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn VTV 2026”, với sự tham gia của các phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn.

Lễ hội tiếp tục duy trì nghi thức tổ chức truyền thống, đã được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia, gồm 2 phần: Phần lễ là các nghi thức văn hóa như lễ dâng hương, lễ rước nước và lễ hiến sinh trâu vô địch… theo phong tục địa phương.

Lực lượng CSGT, Công an TP Hải Phòng đảm bảo TTATGT khu vực diễn ra lễ hội.

Phần hội được tổ chức hôm nay (19/9) đúng vào ngày 9/8 âm lịch hàng năm theo truyền thống, có 15 trâu chọi được tuyển chọn, chăm sóc và huấn luyện kỹ lưỡng, đã cống hiến những pha đấu gay cấn, quyết liệt, thể hiện sự dũng mãnh và tinh thần thượng võ.

Cũng trong khuôn khổ phần hội, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, các tour trải nghiệm, chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, hội vật giao lưu và Carnaval đường phố… góp phần bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Trâu số 15 của chủ trâu Lê Bá Ngọc soán ngôi vô địch.

Ban tổ chức cũng đã triển khai kỹ lưỡng công tác chuẩn bị từ sớm các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, PCCC cũng như vệ sinh môi trường và hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan, đảm bảo mùa lễ hội truyền thống thành công.

Kết quả chung cuộc, trâu số 15 của chủ trâu Lê Bá Ngọc (phường Đồ Sơn) đã đoạt giải Nhất, đây cũng là lần thứ 3 gia đình chủ trâu Lê Bá Ngọc đứng đầu bảng xếp hạng trong các kỳ lễ hội, kể từ khi lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được tái khôi phục và tổ chức từ năm 1990.