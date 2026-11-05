Hai vận động viên Đà Nẵng được đề cử Cúp Chiến thắng

Danh sách đề cử Cúp Chiến thắng 2026 quy tụ những vận động viên tiêu biểu ở nhiều môn thể thao, từ các nhà vô địch quốc tế đến những nhân tố trẻ đang vươn lên mạnh mẽ.

Trong đó, ở hạng mục vận động viên trẻ của năm, Trần Văn Nguyễn Quốc góp mặt trong danh sách đề cử. Kình ngư Đà Nẵng có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua. Tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi châu Á năm 2026, kình ngư này xuất sắc giành 5 Huy chương Vàng.

Ngoài ra, ở hạng mục đồng đội của năm, tay chèo Đà Nẵng là Dư Thị Bông được đề cử cùng các đồng đội gồm: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền và Hà Thị Vui. Các vận động viên trong đội hình thuyền bốn nữ một mái chèo môn rowing giành Huy chương Đồng ASIAD 2026 và Huy chương Vàng Cúp châu Á 2026.

Đêm gala trao giải Cúp Chiến thắng 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027. Người hâm mộ có thể truy cập cổng “https://binhchon.cupchienthang.vn” hoặc “https://cupchienthang.vn” để bình chọn cho các vận động viên.