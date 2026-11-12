Hai ưu tiên lớn của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Phnom Penh, từ ngày 14-16/11.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”. Đây là diễn đàn cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Trả lời báo chí trước thềm chuyến công tác, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến công tác có ý nghĩa rất quan trọng trên cả phương diện đa phương và song phương.

Về đa phương, tiếp nối việc tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ XIX tại Pháp năm 2024, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Cộng đồng Pháp ngữ kết nối các quốc gia ở nhiều châu lục, với lợi ích và trình độ phát triển khác nhau. Tại hội nghị, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác với các đối tác, phục vụ phát triển đất nước.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên.

Về song phương, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại Campuchia - lần thứ hai tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, sau Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự hội nghị lần này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Mofa

Chuyển ưu tiên thành kết quả cụ thể

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ và đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần làm sâu sắc nội dung và mở rộng không gian hợp tác của Cộng đồng.

Dấu mốc quan trọng là Hội nghị cấp cao lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997 - hội nghị đầu tiên tổ chức tại châu Á, cũng là nơi các nước thành viên bầu Tổng Thư ký đầu tiên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Tại hội nghị đó, Việt Nam đề xuất thúc đẩy hợp tác kinh tế, góp phần mở rộng hoạt động của Cộng đồng từ các lĩnh vực truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa, sang hợp tác phát triển kinh tế, xã hội.

Từ đó đến nay, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò kết nối hợp tác Pháp ngữ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực; tham gia xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác và đóng góp nguồn lực, nhân sự cho các thiết chế Pháp ngữ.

Hà Nội hiện là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của OIF và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng được đặt tại TP HCM, hai cơ quan góp phần thúc đẩy đào tạo tiếng Pháp và hợp tác Pháp ngữ trong khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tại hội nghị lần này, Việt Nam chú trọng hai định hướng.

Thứ nhất, cùng các thành viên đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Thứ hai, gắn hợp tác Pháp ngữ chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của các thành viên: bên cạnh thế mạnh truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục, cần mở rộng hợp tác trong kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam tin rằng điều quan trọng là chuyển các ưu tiên hợp tác thành những chương trình và kết quả cụ thể, để hợp tác Pháp ngữ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.