Hai ứng viên Việt Nam được chọn dự giải 'Nobel của văn học thiếu nhi'

Tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (Hũ) và họa sĩ Tạ Huy Long. Ảnh: FBNV, VBBY.

Ngày 25/10, Chi hội Việt Nam thuộc Hội đồng Quốc tế về Sách dành cho Thanh thiếu niên (VBBY) lựa chọn tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương và họa sĩ Tạ Huy Long làm ứng viên Việt Nam cho Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028. Đây là lần đầu Việt Nam có ứng viên được lựa chọn cho giải thưởng văn học thiếu nhi quốc tế này sau hơn 70 năm kể từ khi giải ra đời.

Theo thông cáo, Nguyễn Hữu Quỳnh Hương được lựa chọn ở hạng mục Viết, còn Tạ Huy Long là ứng viên hạng mục Họa sĩ minh họa. Giải thưởng Hans Christian Andersen do Hội đồng Quốc tế về Sách dành cho Thanh thiếu niên (IBBY) thành lập năm 1953, được trao hai năm một lần. Giải thưởng vinh danh các tác giả và họa sĩ minh họa còn sống có đóng góp nổi bật, lâu dài cho văn học và nghệ thuật dành cho trẻ em. Hai hạng mục chính là Tác giả và Họa sĩ minh họa.

Việc đánh giá ứng viên không chỉ dựa trên một tác phẩm riêng lẻ mà xem xét toàn bộ sự nghiệp sáng tạo, chất lượng nghệ thuật, tính nhất quán và những đóng góp của họ đối với lĩnh vực sách thiếu nhi. Theo cơ chế của IBBY, các chi hội thành viên có quyền giới thiệu ứng viên. VBBY đã lựa chọn đại diện Việt Nam cho cả hai hạng mục trong kỳ giải năm 2028.

Theo thông tin từ VBBY, các ứng viên được lựa chọn có quá trình sáng tác và đóng góp cho sách thiếu nhi Việt Nam, đồng thời có hoạt động giao lưu quốc tế, tham gia các sự kiện chuyên môn và đưa tác phẩm tiếp cận độc giả nước ngoài thông qua dịch thuật hoặc trao đổi bản quyền.

Nguyễn Hữu Quỳnh Hương là tác giả và người thúc đẩy văn hóa đọc, có nhiều đóng góp cho văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại. Sáng tác của chị khai thác các vấn đề như biến đổi khí hậu, ký ức và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Tác phẩm Dạo bước với Thời Gian được chọn vào danh mục The White Ravens 2025 của Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế tại Munich, Đức.

Sinh năm 1974, Tạ Huy Long tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 1998, là họa sĩ minh họa nổi bật với phong cách đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Anh từng minh họa các tác phẩm như Dế Mèn phiêu lưu ký, Lĩnh Nam Chích Quái, Lược sử nước Việt bằng tranh và sáng tác nội dung cho Yersin - Khúc hát cá ông...

Trước đó, Việt Nam có hai đại diện được đề cử Giải thưởng Tưởng niệm Astrid Lindgren 2027 là họa sĩ minh họa Huỳnh Kim Liên và tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương. Giải thưởng do Chính phủ Thụy Điển thành lập năm 2002 nhằm tưởng nhớ nhà văn Astrid Lindgren, tác giả loạt truyện Pippi Tất Dài, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho văn học thiếu nhi và văn hóa đọc.