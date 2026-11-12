Hai ứng viên sáng giá có thể kế nhiệm CEO Nvidia Jensen Huang

Theo Reuters, hội đồng quản trị Nvidia dự kiến họp vào ngày 11/11 (giờ địa phương), để xem xét khả năng bãi nhiệm CEO Jensen Huang. Cuộc họp diễn ra giữa lúc hãng chip AI hàng đầu thế giới đối mặt với những thông tin liên quan đến đời tư của vị lãnh đạo lâu năm. Nvidia chưa phản hồi đề nghị bình luận.

CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Jensen Huang chưa từng công khai lựa chọn người kế nhiệm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư nhận định Giám đốc tài chính Colette Kress và chuyên gia công nghệ Ian Buck là hai ứng viên nổi bật, ít nhất trong giai đoạn chuyển tiếp.

Huang được xem là nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt đối với Nvidia. Ông đưa công ty từ nhà sản xuất chip đồ họa phục vụ trò chơi điện tử trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bộ xử lý AI, từng vươn lên vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

“Jensen Huang là một ngôi sao trong ngành công nghệ. Hình ảnh của ông gắn liền với thương hiệu Nvidia và một nhà lãnh đạo như vậy rất khó thay thế”, Anna Wu, nhà sáng lập Floodlines Research tại Sydney, nhận định.

Những lo ngại về tương lai lãnh đạo đã góp phần khiến Nvidia mất khoảng 600 tỷ USD vốn hóa trong tuần, tụt xuống vị trí doanh nghiệp giá trị thứ hai thế giới.

Colette Kress - người có thể ổn định Nvidia trong ngắn hạn

Colette Kress, 59 tuổi, gia nhập Nvidia năm 2013 sau nhiều năm làm việc tại Microsoft, Cisco và Texas Instruments. Bà phụ trách tài chính và thường xuyên xuất hiện cùng Jensen Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh.

Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress. (Ảnh: TBJ)

Theo trang tin Semafor, một số thành viên Hội đồng quản trị Nvidia ủng hộ bổ nhiệm Kress làm CEO tạm quyền nếu Huang rời vị trí.

Josh Gilbert, nhà phân tích trưởng tại nền tảng giao dịch eToro, nhận định Kress là lựa chọn phù hợp để ổn định doanh nghiệp trong giai đoạn biến động.

“Bà Kress đã giữ chức giám đốc tài chính trong 13 năm và xuất hiện cùng Huang tại mọi cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Vì vậy, bà là gương mặt quen thuộc, đáng tin cậy đối với thị trường”, Gilbert nói.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng vị trí CEO chính thức đòi hỏi những năng lực khác. Lợi thế cạnh tranh của Nvidia chủ yếu đến từ công nghệ, nên Hội đồng quản trị có thể ưu tiên một lãnh đạo có nền tảng kỹ thuật.

Ian Buck được đánh giá cao về năng lực công nghệ

Ian Buck gia nhập Nvidia năm 2004, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển CUDA, nền tảng phần mềm cho phép các nhà phát triển khai thác sức mạnh xử lý của GPU. Công nghệ này góp phần đưa chip Nvidia trở thành lựa chọn phổ biến trong phát triển và vận hành AI.

Hiện Buck phụ trách các sản phẩm phần cứng và phần mềm AI dành cho hệ thống điện toán quy mô lớn của Nvidia. Ông có bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford và được đánh giá cao về khả năng giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp.

Ian Buck đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sản phẩm của Nvidia. (Ảnh: Business Insider)

Shay Boloor, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường (Chief Market Strategist) tại Futurum Equities cho rằng, thách thức lớn nhất của Nvidia không chỉ là tìm người điều hành doanh nghiệp, mà còn phải duy trì khả năng dự đoán xu hướng công nghệ.

“Jensen không đơn thuần là CEO của Nvidia. Ông còn là người liên tục nhận diện được hướng phát triển của ngành điện toán”, Boloor nhận định.

Ông Boloor cho rằng nếu cần chuyển giao lãnh đạo, Ian Buck là ứng viên nội bộ phù hợp nhất về dài hạn nhờ vai trò phát triển CUDA và dẫn dắt mảng AI quy mô lớn.

Ngoài hai nhân vật trên, những cái tên được nhắc đến còn có Rene Haas, CEO Arm và cựu lãnh đạo Nvidia, cùng Jeff Fisher, người đã làm việc tại Nvidia 32 năm.

Armina Rosenberg, nhà đồng sáng lập Minotaur Capital, cho rằng việc tìm người thay thế Huang lâu dài sẽ không dễ dàng. Một phương án khả thi là Nvidia áp dụng mô hình đồng CEO trong giai đoạn chuyển tiếp, kết hợp Kress phụ trách kinh doanh, tài chính với Buck đảm nhiệm sản phẩm và công nghệ.

Nvidia chưa công bố bất kỳ quyết định thay đổi lãnh đạo nào. Reuters cũng chưa nhận được phản hồi từ các bên liên quan về khả năng kế nhiệm Jensen Huang.