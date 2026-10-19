Hai ứng cử viên Tổng thống Brazil tranh luận trên truyền hình trước vòng hai

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đây là lần đầu tiên hai ứng cử viên trực tiếp tranh luận trên truyền hình trong khuôn khổ cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm nay. Ông Flávio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Trong cuộc tranh luận, Tổng thống Lula nhấn mạnh những kết quả mà chính phủ của ông đạt được trong các lĩnh vực y tế công cộng, thúc đẩy việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Ông cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường bảo đảm an ninh xã hội, đồng thời bảo vệ chủ quyền của Brazil trong các vấn đề quốc tế nếu tiếp tục nắm quyền.

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro tập trung vào các cam kết đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và bảo đảm trật tự xã hội. Ứng cử viên này cũng đề xuất giảm nợ công, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cơ cấu lại các khoản nợ. Trong lĩnh vực y tế, ông cho biết sẽ tăng cường chất lượng dịch vụ thông qua việc thu hút nhân lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Theo kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên được công bố ngày 4/10, ông Flávio Bolsonaro giành khoảng 47% số phiếu hợp lệ, đứng đầu, trong khi Tổng thống Lula xếp thứ hai, với tỷ lệ thấp hơn khoảng 2 điểm phần trăm. Hai ứng cử viên sẽ tiếp tục cạnh tranh trong vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 25/10.

Cuộc tranh luận được xem là dịp để hai ứng cử viên trình bày các ưu tiên chính sách và vận động cử tri trước vòng bỏ phiếu quyết định. Những vấn đề như tăng trưởng kinh tế, an ninh, nợ công và chất lượng dịch vụ công dự kiến tiếp tục là trọng tâm trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử.