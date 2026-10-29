Hai tuyển thủ Thụy Sĩ trở lại đội tuyển sau chứng nhận COVID-19 giả

Ngày 27/10, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ (SFV) thông báo hai cầu thủ đủ điều kiện trở lại đội tuyển sau khi các thủ tục pháp lý kết thúc và họ đã chịu những hệ quả về mặt thể thao.

Theo liên đoàn, việc cho phép hai tuyển thủ trở lại là quyết định có cân nhắc đến tính chất vụ việc cũng như việc họ đã bỏ lỡ các trận đấu quốc tế trong tháng 9 và tháng 10.

Granit Xhaka (số 10 - bên trái) và Breel Embolo (số 7 - bên phải) được xem xét trở lại đội tuyển Thụy Sĩ. Ảnh: Thestar

Granit Xhaka, 34 tuổi, hiện thi đấu cho Sunderland và là đội trưởng tuyển Thụy Sĩ.

Tiền vệ này thừa nhận đã sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả vào năm 2022 nhằm tránh yêu cầu tiêm chủng bắt buộc. Anh đã xin lỗi và nhận trách nhiệm về hành động của mình.

Trong khi đó, tiền đạo Breel Embolo, 29 tuổi, đang khoác áo Atlanta United tại Mỹ, cũng vướng vào vụ việc liên quan đến giấy tờ COVID-19 giả.

Theo các thông tin được công bố, trường hợp của Embolo liên quan đến giấy tờ xét nghiệm giả. Cầu thủ này bị loại khỏi danh sách tuyển Thụy Sĩ sau khi vụ việc được xem xét vào tháng 9.

Cả hai đã nhận các hình phạt tài chính được hoãn thi hành, với mức 150.000 franc Thụy Sĩ mỗi người trong thời gian thử thách hai năm. Xhaka và Embolo cũng bỏ lỡ bốn trận đấu của đội tuyển trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10.

Xhaka và Embolo đã bỏ lỡ bốn trận đấu của đội tuyển trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10. Ảnh: Thestar

Giám đốc đội tuyển quốc gia Pierluigi Tami cho biết liên đoàn tin rằng việc đưa hai cầu thủ trở lại vào tháng 11 là quyết định có trách nhiệm và phù hợp. Huấn luyện viên Murat Yakin cùng ban huấn luyện và đại diện cầu thủ cũng thống nhất để Xhaka tiếp tục giữ băng đội trưởng.

Xhaka hiện nắm kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ, với 152 trận. Việc anh trở lại có ý nghĩa quan trọng với đội bóng khi Thụy Sĩ chuẩn bị bước vào hai trận cuối vòng bảng UEFA Nations League. Đội tuyển sẽ làm khách trên sân Slovenia ngày 13/11, trước khi tiếp đón Scotland ba ngày sau đó.

Theo liên đoàn, HLV Yakin dự kiến công bố danh sách triệu tập vào ngày 5/11. Xhaka và Embolo nằm trong nhóm cầu thủ có thể được lựa chọn, nhưng việc trở lại danh sách thi đấu còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của ban huấn luyện.

Vụ việc cũng thúc đẩy Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ xây dựng hướng dẫn xử lý các trường hợp liên quan đến pháp luật trong tương lai, với mục tiêu bảo đảm việc đánh giá được thực hiện nhất quán, minh bạch và phù hợp với từng trường hợp.