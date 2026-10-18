Hai tuyển thủ Quân đội vô địch Giải marathon quốc tế Hà Nội 2026

Sáng 18-10, hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự Giải marathon quốc tế Hà Nội 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội tổ chức. Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly, gồm: Full marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km và 5km.

Nguyễn Trung Cường về nhất cự ly bán marathon nam. Ảnh: Ban tổ chức

Ở cự ly full marathon nam, vận động viên Huỳnh Anh Khôi về nhất với thông số 2 giờ 31 phút 47 giây. Về thứ 2 là Phạm Đức Thọ (2 giờ 39 phút 54 giây), Đặng Anh Quyết về thứ 3 với thành tích 2 giờ 42 phút 44 giây.

Ở cự ly full marathon nữ, tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ thể hiện sức mạnh vượt trội khi về nhất với thời gian 2 giờ 47 phút 50 giây. Doãn Thị Oanh về thứ 2 với thành tích 2 giờ 53 phút 10 giây; Hán Thị Bích Như về thứ 3 với thời gian 2 giờ 58 phút 17 giây.

Ở cự ly bán marathon nam, tuyển thủ Quân đội Nguyễn Trung Cường vô địch với thông số 1 giờ 9 phút 56 giây, bỏ xa đối thủ về thứ 2 tới gần 2 phút. Cự ly bán marathon nữ, một tuyển thủ quốc gia khác là Bùi Thị Thu Hà về nhất với thời gian 1 giờ 25 phút 31 giây.

Trịnh Quốc Lượng về nhất cự ly 10km nam. Ảnh: Ban tổ chức

Một tuyển thủ Quân đội khác là Trịnh Quốc Lượng vô địch cự ly 10km nam với thành tích 32 phút 53 giây. Ở cự ly 10km nữ, Ly Ngọc Hà về nhất với thời gian 38 phút 28 giây.

Trong khi đó, nhà vô địch cự ly 5km nam là Tẩn Láo Lở (16 phút 23 giây) và vô địch 5km nữ là Khuất Phương Anh (18 phút 51 giây).