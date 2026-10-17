Hai tuyến tàu kết nối Đà Nẵng với Huế, Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang vào top 10 và 14 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026

Đón tàu trên khu vực Hải Vân Nam. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo bảng xếp hạng The Best Train Trips in the World: 2026 Readers’ Choice Awards do Condé Nast Traveler công bố, tuyến tàu Vietnam Central Heritage Connection (Huế - Đà Nẵng) xếp thứ 10 và tuyến The Vietage by Anantara (Đà Nẵng - Quy Nhơn, Nha Trang) đứng thứ 14 trong danh sách 20 hành trình đường sắt được yêu thích nhất thế giới.

Được đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, Vietnam Central Heritage Connection mang đến cho du khách hành trình khám phá cảnh sắc miền Trung trên tuyến đường sắt kết nối hai đô thị giàu giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch.

Trong khoảng ba giờ di chuyển, hành khách có thể chiêm ngưỡng hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vẻ đẹp vịnh Lăng Cô cùng cung đường đèo Hải Vân hùng vĩ.

Tàu qua đèo Hải Vân. Ảnh: THÀNH LÂN

Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyến tàu còn tạo nên trải nghiệm du lịch độc đáo nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật truyền thống. Trên tàu có các toa nghỉ ngơi cùng khu vực sinh hoạt cộng đồng - nơi diễn ra các chương trình biểu diễn âm nhạc, múa truyền thống làm phong phú thêm hành trình của du khách.

Theo giới thiệu của Condé Nast Traveler, giá vé một chiều của tuyến tàu khoảng 11 USD, thuộc nhóm thấp nhất trong danh sách. Sự kết hợp giữa cảnh quan đặc sắc, dịch vụ phù hợp và trải nghiệm văn hóa bản địa đã tạo nên sức hút lớn cho hành trình này.

Việc Vietnam Central Heritage Connection góp mặt trong top 10 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026 là tín hiệu tích cực cho công tác quảng bá du lịch Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung.

Hành trình mở ra thêm lựa chọn khám phá, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp vùng đất qua từng chặng đường, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trung tâm du lịch trong khu vực.

Cung đường đèo Hải Vân được đánh giá thu hút khách du lịch. Ảnh: THÀNH LÂN

Kết quả bình chọn cũng phản ánh tiềm năng phát triển du lịch đường sắt gắn liền với di sản, cảnh quan và văn hóa địa phương. Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên cùng hệ thống di sản phong phú, tuyến Huế - Đà Nẵng có cơ hội tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng - Huế đến du khách trong nước và quốc tế.

Xếp ở vị trí thứ 14, tuyến tàu hạng sang The Vietage by Anantara kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang, đưa hành khách băng qua những cánh đồng lúa, làng quê thanh bình và dãy núi ven biển.

Tàu đi qua các cung đường đèo, núi của dãy Trường Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN

Chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn kéo dài khoảng 6 giờ, phục vụ bữa ăn ba món kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam và Pháp. Trên chặng Quy Nhơn - Nha Trang, hành khách có thể thưởng thức trà chiều cùng các sản vật địa phương. Sự kết hợp giữa cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ cao cấp mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách khi khám phá miền Trung.

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch của Mỹ thuộc tập đoàn truyền thông Condé Nast, chuyên về điểm đến, khách sạn, nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch. Các bảng xếp hạng của tạp chí đóng vai trò như nguồn thông tin tham khảo uy tín khi du khách lựa chọn điểm đến và cơ sở lưu trú.