Hai tuyến tàu hỏa Việt Nam lọt top hành trình đẹp nhất thế giới

Đứng ở vị trí thứ 10, chuyến tàu "Kết nối di sản miềnTrung" mang đến cho du khách cơ hội ngắm nhìn thiên nhiên ngoạn mục quahành trình dài khoảng ba giờ đồng hồ. Chạy qua đoạn đường sắt uốn lượn quanhđèo Hải Vân, tàu giúp hành khách thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp thơ mộng của vịnhLăng Cô và vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Khai trương vào đầu năm 2024, hành trình đường sắt kết nối các di sản miền Trung, giữa thành phố Huế và Đà Nẵng. Tạp chí Mỹ đánh giá đây là trảinghiệm tuyệt vời để du khách thong thả khám phá thiên nhiên và văn hóa miềnTrung với mức chi phí vô cùng hợp lý.

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Ở vị trí thứ 14, The Vietage by Anantara mang lại một gócnhìn hoàn toàn khác về du lịch đường sắt. Đây là toa tàu trên một chuyến tàu, được thiết kế sang trọng kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang dọc theo bờ biển miền Trung, đi qua nhiều cánh đồng lúa, làng quê và những dãy núi ven biển đặc trưng. Hành trình 6 tiếng giữa Đà Nẵng và Quy Nhơn bao gồm bữa ăn ba món lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và Pháp, và tuyến đường giữa Quy Nhơn với Nha Trang có dịch vụ trà chiều gồm những đặc sản Việt Nam.

Sự vinh danh của tạp chí quốc tế cho thấy sức hút ngày cànggia tăng của du lịch đường sắt Việt Nam. Từ phương tiện di chuyển truyền thống,các chuyến tàu giờ đây trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần quảng báhình ảnh đất nước thân thiện và xinh đẹp đến bạn bè quốc tế.