Hai tuyến buýt số 22A, 22B được thay bằng xe điện từ 5/10

Xe buýt điện có sức chứa 60 chỗ được đưa vào hoạt động trên hai tuyến buýt 22A, 22B

Tổng số xe điện đưa vào sử dụng trên 2 tuyến gồm 28 xe, sức chứa trung bình. Đoàn phương tiện mới sử dụng dòng xe VinFast Green Bus, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026. Xe mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế với nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, góp phần tạo dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống xe, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt.

Cùng với việc thay thế phương tiện, từ ngày 05/10/2026, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành trên nhánh tuyến 22B nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Tuyến buýt có giờ hoạt động sau 5h - 21h; tần suất từ 23 - 25 - 30 - 35 phút/lượt.

Đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho đánh giá, việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến 22A và 22B là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco từ nay đến cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh của Tổng công ty lên trên 51%, từng bước hoàn thành kế hoạch theo lộ trình đề ra.