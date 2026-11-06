Hai "tướng cũ" của Gelex và Chứng khoán Bảo Minh cùng "đầu quân" cho AgriS

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã chứng khoán: SBT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025–2026. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua tờ trình và tiến hành bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập là ông Nguyễn Trọng Hiền và bà Nguyễn Hải Tâm.

Trong số hai nhân sự mới, ông Nguyễn Trọng Hiền là gương mặt quen thuộc trên thị trường tài chính khi từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX). Ông Hiền sinh năm 1976, quê tại Nghệ An, sở hữu bằng Cử nhân Kinh tế Ngoại thương và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Trọng Hiền.

Trước khi gia nhập AgriS, ông Nguyễn Trọng Hiền có quá trình công tác tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE). Trong thời gian làm việc tại REE, ông giữ chức Giám đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc dự án điện gió, đồng thời tham gia công tác lãnh đạo tại một số đơn vị ngành điện như Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Tháng 6/2020, ông Hiền được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex, đồng thời từng tham gia HĐQT tại hai đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái này là Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, mã chứng khoán: GEL) và Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC). Đến tháng 4/2023, ông chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex.

Ông giữ chức vụ này cho đến tháng 4/2026 trước khi rời nhiệm sở để gia nhập HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) với vai trò thành viên HĐQT độc lập. Hiện tại, ông Nguyễn Trọng Hiền đang giữ vai trò Cố vấn HĐQT Tập đoàn Gelex và Cố vấn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC).

Thành viên HĐQT độc lập thứ hai vừa được bầu bổ sung vào AgriS là bà Nguyễn Hải Tâm.

Bà Nguyễn Hải Tâm

Bà Tâm có trình độ Cử nhân Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trong sự nghiệp của mình, bà từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã chứng khoán: BMS) và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (mã chứng khoán: STB).

Hiện nay, bà Tâm đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Aurai Win Energy.

Sau khi hoàn tất việc bổ sung nhân sự, HĐQT của AgriS được nâng lên 8 thành viên, trong đó có 4 thành viên HĐQT độc lập. Cơ cấu cụ thể bao gồm Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thái Văn Chuyện cùng các thành viên HĐQT là bà Huỳnh Bích Ngọc, ông Trần Tấn Việt, ông Trần Trọng Gia Vinh, ông Lê Quang Phúc, ông Nguyễn Trọng Hiền và bà Nguyễn Hải Tâm.

Chia sẻ tại đại hội, ban lãnh đạo AgriS cho biết việc kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm nâng cao năng lực quản trị, giám sát và đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Sự tham gia của các thành viên độc lập sẽ góp phần củng cố chuyên môn của HĐQT trong những lĩnh vực trọng yếu như hoạch định chiến lược, quản trị rủi ro và thực hành phát triển bền vững (ESG).

Qua đó, HĐQT có thêm điều kiện để đẩy mạnh hoạt động của các Ủy ban trực thuộc, nâng cao chất lượng giám sát cũng như định hướng phát triển trên toàn hệ thống tại cả thị trường Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, ĐHĐCĐ thường niên của AgriS cũng thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2026–2027 với doanh thu thuần 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng, tăng trưởng 5%.

Niên độ 2025–2026, do chịu áp lực từ chu kỳ điều chỉnh giá của ngành đường và sức tiêu thụ thị trường suy giảm, AgriS ghi nhận doanh thu 26.733 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận trước thuế đạt 911 tỷ đồng, giảm 4%.

Với kết quả này, công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu. Đối với niên độ 2026–2027, tỷ lệ cổ tức dự kiến vào khoảng 5–7% mệnh giá.