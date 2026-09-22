Hai tướng cấp cao Trung Quốc cùng bị khai trừ: Vì sao vụ việc gây chú ý?

Việc hai nhân vật cấp cao này cùng bị điều tra và xử lý là một diễn biến đáng chú ý trong chiến dịch chấn chỉnh, chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc.

Ông Trương Hựu Hiệp là nhân vật đứng thứ hai trong hệ thống chỉ huy quân sự Trung Quốc, trong khi ông Lưu Chấn Lập cũng từng giữ vị trí quan trọng trong cơ quan tham mưu cao nhất của Quân ủy Trung ương.

Ông Trương Hựu Hiệp (trái) và ông Lưu Chấn Lập (phải). Ảnh: Liên hợp Tảo báo

Theo kết quả điều tra được Tân Hoa xã công bố, 2 ông bị xác định vi phạm nghiêm trọng các quy định về chính trị, tổ chức, liêm chính, công tác và đời sống.

Các nội dung được nêu gồm kết bè phái, không trung thành với Đảng, lợi dụng chức vụ để giúp người khác thăng tiến và nhận tiền, quà trái quy định.

Hai ông cũng bị xác định không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giáo dục và giám sát người thân, nhân viên; các vấn đề chính trị và kinh tế được cho là đan xen, trong đó có tham nhũng, trục lợi và thiếu trách nhiệm.

Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định số tiền liên quan đặc biệt lớn và chuyển các vấn đề có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan kiểm sát quân sự để xử lý theo pháp luật.

Từ tháng 1-2026, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo điều tra đối với 2 ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Khi đó, ông Trương Hựu Hiệp vẫn giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và là Ủy viên Bộ Chính trị; ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên Quân ủy Trung ương và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp.

Đến ngày 28-8, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc quyết định miễn các chức vụ của hai ông trong Quân ủy Trung ương.

Ngày 21-9, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp và quyết định khai trừ Đảng, tước quân tịch và chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội XX của Đảng đối với cả 2.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng và chấn chỉnh quân đội. Việc xử lý hai tướng cấp cao cho thấy, cuộc điều tra đã mở rộng tới những nhân vật từng giữ vị trí rất cao trong hệ thống lãnh đạo quân sự.