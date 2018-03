Hai trường khối công an ngừng tuyển sinh đại học năm 2018

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đại học, học viện công an năm 2018. Chỉ tiêu tuyển sinh toàn khối năm nay là 1.192, giảm mạnh so với năm 2017 (1.500).