Theo thông báo về phương thức tuyển sinh trình độ đại học trường Đại học Luật TP.HCM, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn ngoại ngữ của các tổ hợp xét tuyển theo 5 bậc, dao động từ 8,0 đến 10 điểm.

Với chứng chỉ IELTS, ngưỡng sàn tối thiểu nhà trường chấp nhận là từ 5.5 trở lên. Cụ thể, mức 5.5 IELTS được quy đổi thành 8,0 điểm; 6.0 tương đương 8,5 điểm; 6.5 quy đổi thành 9,0 điểm; 7.0 đạt 9,5 điểm và thí sinh đạt từ 7.5 IELTS trở lên sẽ được tính trọn vẹn 10 điểm.

Ngoài IELTS, trường cũng áp dụng mức quy đổi tương tự cho 8 loại chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL iBT (từ 65 điểm hoặc 3.0), TOEIC 4 kỹ năng, VSTEP (từ 5.5), PTE Academic (từ 39 điểm), APTIS ESOL và các chứng chỉ của Cambridge.

Bảng quy đổi điểm/chứng chỉ tiếng Anh, trường Đại học Luật TPHCM.

Năm nay, trường đại học Luật TP.HCM áp dụng 4 phương thức xét tuyển gồm:

Thứ nhất là tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Thứ hai là xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Thứ ba là xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ)

Thứ tư là xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, gồm V-SAT, V-ACT và HSA.

Còn đối với Đại học Kinh tế Quốc dân, theo Phòng Quản lý đào tạo, dự kiến trong tháng 12, nhà trường sẽ công bố đề án tuyển sinh năm 2027.

Trong năm 2027, nhà trường dự kiến vẫn quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh thành điểm môn tiếng Anh hoặc hưởng điểm cộng. Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi gồm IELTS, TOEFL iBT, TOEIC.

Cụ thể, thí sinh đạt 5.5 IELTS sẽ được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh; 6.0 IELTS tương đương 8,5 điểm; 6.5 IELTS tương đương 9 điểm; 7.0 IELTS tương đương 9,5 điểm; từ 7.5-9.0 được quy đổi thành 10 điểm.

Bảng quy đổi điểm tiếng Anh và điểm công, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nhà trường cũng lưu ý, nếu đã dùng chứng chỉ để quy đổi thành điểm tiếng Anh, thí sinh không được áp dụng điểm cộng. Thí sinh chỉ dùng một trong hai cách cho một hồ sơ.

Mức điểm cộng được nhà trường dự kiến là 0,25 điểm với IELTS từ 5.5 đến 6.5 và 0,5 điểm với IELTS từ 7.0 trở lên. Tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm trên thang 30.

Năm 2027, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển bên cạnh xét tuyển thẳng, gồm đánh giá năng lực/tư duy trong nước, đánh giá năng lực/tư duy quốc tế và A-level, điểm thi tốt nghiệp THPT.