Hai trường công an nhân dân tạm ngừng tuyển sinh năm 2018

Năm 2018, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân chính thức ngừng tuyển sinh.

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an năm 2018.

Tiếp đà giảm năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh toàn khối năm nay là 1.192, giảm mạnh so với năm 2017 (1.500 chỉ tiêu) và năm 2016 (1.700 chỉ tiêu).

Số lượng thí sinh nữ chiếm 10% chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học. Tuy nhiên, không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển, đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học.

Đáng chú ý, hai trường gồm Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Chính trị Công an nhân dân ngừng tuyển sinh hệ đại học. Năm ngoái, tổng chỉ tiêu của hai trường này là 160.

Các trường công an đều gần như ngừng tuyển sinh hệ dân sự. Cụ thể, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ không tuyển hệ dân sự trong năm học tới.

Chỉ riêng Đại học Phòng cháy chữa cháy vẫn đào tạo hệ dân sự với 150 chỉ tiêu đại học hệ dân sự ngành Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Mã trường xét tuyển: PCH; Mã ngành: 7860113DS; Mã tổ hợp xét tuyển: A00).

