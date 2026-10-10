Hai trường cao đẳng giao thông được chuyển giao cho Hải Phòng quản lý

Hải Phòng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1950/QĐ-TTg chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II từ Bộ Xây dựng về UBND TP. Hải Phòng quản lý. Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/10/2026.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II được chuyển giao về UBND TP. Hải Phòng quản lý từ ngày 8/10/2026.

​Theo quyết định, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hải Phòng và các Bộ liên quan (Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính) hoàn thiện hồ sơ, bàn giao nguyên trạng nhân sự, người học, tài chính, tài sản công, đất đai và các nghĩa vụ liên quan. Quá trình bàn giao phải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát và lãng phí.

​Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hải Phòng sau khi tiếp nhận có trách nhiệm chủ động sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo thẩm quyền, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Cả hai phía có trách nhiệm duy trì hoạt động đào tạo liên tục, ổn định, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động cùng toàn thể học sinh, sinh viên trong suốt quá trình chuyển giao.