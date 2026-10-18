Hải trình đưa 'lá dừa nước' khổng lồ vượt 124 km về trung tâm TP HCM

Sáng 18/10, tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức rời cảng Nhà máy Đóng tàu Đại Dũng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, Vũng Tàu, bắt đầu hành trình đường thủy về trung tâm TP HCM.

Nhịp cầu có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình kết nối khu vực trung tâm TP HCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tổ hợp kết cấu được vận chuyển nguyên khối có tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn, gồm vòm thép cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn.

Cấu kiện có chiều dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m, cao hơn 20 m; tính cả hệ khung đỡ, chiều cao vượt 26 m. Đây là khối kết cấu siêu trường, siêu trọng, đòi hỏi phương án vận chuyển và kiểm soát an toàn nghiêm ngặt.

Toàn bộ tổ hợp được đặt trên sà lan chuyên dụng dài 109 m, rộng 37 m, tải trọng lên đến 14.000 tấn. Khoảng 50 trụ kê bằng thép và bê tông được bố trí để phân bổ tải trọng, tăng độ ổn định trong quá trình lai dắt.

Trước chuyến đi, hơn 100 kỹ sư, chuyên gia và nhân sự phối hợp làm việc liên tục để hạ thủy cấu kiện. Hệ thống 30 mô-đun xe tự hành đa trục SPMT được huy động, kết hợp điều chỉnh nước trong các khoang ballast để kiểm soát độ cân bằng của sà lan.

Đoàn vận chuyển được bố trí một tàu kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn, mỗi tàu có công suất 5.000 mã lực, cùng một tàu kéo dự phòng công suất 2.400 mã lực. Các phương án neo giữ, điều chỉnh hướng và ứng phó với dòng chảy được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo đại diện đơn vị thi công nhịp chính cầu đi bộ, việc vận chuyển nguyên khối một kết cấu siêu trường, siêu trọng lên tới 3.400 tấn qua 124 km đường thủy là một thử thách kỹ thuật hàng hải hiếm có đối với các công trình cầu tại Việt Nam. Tốc độ di chuyển được điều chỉnh theo từng đoạn luồng và điều kiện thủy văn, kết hợp neo đậu để bảo đảm an toàn.

Theo kế hoạch, đoàn lai dắt dự kiến đến Bến Bạch Đằng và vị trí neo chờ tại khu vực thi công vào khoảng 15h ngày 19/10. Sau khi cấu kiện cập công trường, các đơn vị sẽ tiến hành định vị, chuẩn bị đấu nối và triển khai những công đoạn lắp đặt tiếp theo.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, dài khoảng 720 m, rộng từ 6-11 m, kết nối khu vực trung tâm TP HCM với Thủ Thiêm. Công trình hướng đến hình thành thêm không gian đi bộ, tham quan và ngắm cảnh ven sông; nhịp chính dự kiến hợp long ngày 21/10.

Video tàu lai dắt “lá dừa nước” khổng lồ vượt 124 km về trung tâm TP HCM