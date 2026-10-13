Hai trẻ nhỏ tử vong trong giếng nước ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 11/10, người dân phát hiện hai cháu P.V.N (SN 2020), học sinh Trường Tiểu học Đại Bản và B.Đ.M (SB 2021), học sinh Trường Mầm non Đại Bản, cùng trú tại tổ dân phố Đại Bản, tử vong tại giếng Giáng.

Các lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của hai cháu là do ngạt nước.

Ngày 12/10, đoàn công tác do ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân, chia sẻ mất mát và mong các gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ, chủ động triển khai biện pháp che chắn, cảnh báo và phòng ngừa tai nạn, nhất là tại ao, hồ, giếng nước và những địa điểm nguy hiểm.