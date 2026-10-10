Hai trận động đất mạnh làm rung chuyển Panama, nhiều tòa nhà đổ sập

Hai trận động đất xảy ra tại khu vực miền nam Panama trong ngày 9/10, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương. Một số công trình gần tâm chấn bị đổ sập, trong khi người dân tại thủ đô Panama City phải rời khỏi các tòa nhà để tìm nơi an toàn.

Một khách sạn tại khu du lịch biển Playa Venao, Panama, bị sập sau trận động đất mạnh. Nguồn: MXH

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,7 với tâm chấn nằm cách cộng đồng Pitaloza Arriba, thuộc tỉnh Herrera ở miền trung Panama, khoảng 10 km về phía tây nam. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km và có thể cảm nhận được tại nước láng giềng Colombia.

Sau hai trận động đất lớn, hàng loạt dư chấn tiếp tục làm rung chuyển Panama, trong đó có những trận mạnh 5,8, 5,5 và 5,2 độ. Các nhà địa chấn học thuộc Đại học Panama đã ghi nhận hơn 45 dư chấn.

Tại thủ đô Panama City, nhiều người dân hoảng sợ chạy ra đường, tập trung tại các quảng trường và khu vực trống để tránh nguy hiểm.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết, tính đến tối 9/10, nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do động đất. Tuy nhiên, ông cảnh báo số liệu thương vong có thể thay đổi khi lực lượng chức năng tiếp tục đánh giá thiệt hại.

Theo đại diện Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, thiệt hại chủ yếu tập trung tại ba tỉnh miền trung gồm Veraguas, Herrera và Los Santos.

Một số người đã bị thương, trong đó có một nạn nhân bị mảnh vỡ từ công trình sập một phần rơi trúng tại thành phố Penonomé, cách thủ đô khoảng 150 km.

Tại Penonomé, một nhà thờ ở quảng trường trung tâm bị hư hại, xuất hiện các vết nứt và tình trạng sập một phần. Tòa nhà văn phòng thống đốc cùng khách sạn Dos Continentes cũng chịu ảnh hưởng.

Cơ quan Quản lý kênh đào Panama cũng xác nhận tuyến hàng hải quan trọng này vẫn hoạt động bình thường. Các nhóm kỹ thuật đã được triển khai kiểm tra công trình nhằm phát hiện những hư hại có thể xảy ra.

Panama nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh do sự tương tác giữa nhiều mảng kiến tạo, bao gồm Cocos, Nazca và Caribbean.

Quốc gia Trung Mỹ này cũng nằm dọc Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực dài khoảng 40.000 km và tập trung phần lớn các trận động đất trên thế giới.

Trước đó, vào năm 1991, một trận động đất mạnh 7,4 độ có tâm chấn tại Costa Rica đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở khu vực biên giới Panama, khiến 23 người thiệt mạng, 559 người bị thương và hàng nghìn người mất nhà cửa.