Hai trận động đất lớn xảy ra ở Vanuatu, cảnh báo sóng thần được ban bố

Ảnh tư liệu một trận động đất mạnh xảy ra ở Port Vila, Vanuatu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), một trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra cách Port-Olry 197km về phía tây bắc lúc 13 giờ 31 phút (giờ địa phương) và một trận động đất khác có độ lớn 6,3 xảy ra cách Port-Olry 170km về phía tây bắc lúc 13 giờ 35 phút (giờ địa phương).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, cả hai trận động đất đều xảy ra ở độ sâu 10km.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã đưa ra cảnh báo sóng thần dựa trên các trận động đất.

Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại.

Các quốc đảo Thái Bình Dương như Fiji, Tonga và Vanuatu nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, một vòng cung các khu vực động đất và núi lửa, nơi các mảng lục địa va chạm, thường xuyên tạo ra hoạt động địa chấn.