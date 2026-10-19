Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La

Đá lăn làm sập nhà ở Mai Sơn

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận thứ nhất xảy ra vào lúc 6 giờ 35 phút, độ lớn 2,6; trận thứ hai xảy ra lúc 7 giờ, độ lớn 4,2. Cả hai trận đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Viên đá lăn thẳng vào khu bếp nhà người dân.

Trận động đất đã khiến lở đá lăn vào bếp phía sau nhà của gia đình anh Cao Minh Trúc, tổ 6, tiểu khu 17, xã Mai Sơn, rất may không có thiệt hại về người.

Tường và cột nhà bị đổ do đá lăn.

Rung chấn từ hai trận động đất ở xã Tà Hộc khiến người dân ở một số địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Sơn La cảm nhận rõ. Sự việc khiến nhiều người không khỏi lo lắng, đồng thời đặt ra yêu cầu chủ động kiểm tra, rà soát mức độ an toàn của nhà ở, nâng cao cảnh giác, tránh xa những khu vực có nguy cơ sạt lở, đá lăn hoặc công trình bị hư hỏng, bảo đảm an toàn.