Hai trận động đất liên tiếp vừa xảy ra tại tỉnh Sơn La

Vị trí tâm chấn động đất xảy ra sáng 19-10 tại xã Tà Hộc (tỉnh Sơn La). Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất).

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), vào lúc 6 giờ 35 phút 33 giây ngày 19-10, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ richter xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc.

Trận động đất có tọa độ 21.211 độ vĩ bắc - 104.171 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Tiếp đó, vào lúc 6 giờ 59 phút 21 giây cùng ngày, khu vực xã Tà Hộc tiếp tục ghi nhận trận động đất có độ lớn 4,2 độ richter, tại tọa độ 21.250 độ vĩ bắc - 104.120 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Cả hai trận động đất đều được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai 0. Ngay sau khi động đất xảy ra, nhiều hình ảnh ghi lại thời điểm rung lắc đã được ghi nhận và lan truyền trên mạng xã hội.

Qua hình ảnh và âm thanh ghi lại tại hiện trường, có thể thấy hiện tượng rung lắc. Nhiều người dân trên địa bàn xã Tà Hộc phải vội vã chạy ra khỏi nhà.

Hiện các địa phương trong khu vực chịu ảnh hưởng của hai trận động đất đang khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có). Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.