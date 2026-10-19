Hai trận động đất liên tiếp gây rung lắc rõ rệt tại địa bàn tỉnh Sơn La

Camera an ninh đã ghi lại được những hình ảnh tại một số điểm bị ảnh hưởng bởi 2 trận động đất liên tiếp ập đến tại địa bàn tỉnh Sơn La vào sáng nay (19/10).

Được biết, trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc 6h35 sáng có độ lớn 2,6 độ, trận thứ 2 xảy ra vào lúc 6h59, độ lớn 4,2 độ. Tâm chấn được xác định tại khu vực xã Tà Hộc với độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Người dân tại khu vực tâm chấn và các vùng lân cận (thậm chí một số nơi thuộc Tuyên Quang) cảm nhận rất rõ hiện tượng nhà cửa chao đảo, đồ đạc va đập phát ra tiếng động. Tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn, chấn động khiến một tảng đá lớn từ trên đồi lăn xuống làm sập mái tôn, vỡ tường khu vực bếp của một hộ dân (rất may không có thương vong về người). Tại huyện Mường La, một số trụ sở cơ quan, đơn vị ghi nhận hiện tượng nứt, vỡ tường và cột.

Cơ quan chức năng nhận định 2 trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0 (động đất nhẹ). Do Sơn La nằm trên các đới đứt gãy hoạt động mạnh của khu vực Tây Bắc nên các trận động đất kiến tạo quy mô nhỏ này vẫn thường xuyên xuất hiện.

Chính quyền địa phương hiện đã cử lực lượng rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác tại các khu vực taluy, sườn dốc nguy cơ đá lăn