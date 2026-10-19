Hai trạm thu phí BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 sẽ tạm dừng thu phí trong 30 ngày

Ngày 18/10, một lãnh đạo Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam về việc chỉ đạo tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.

Trạm thu phí BOT Bến Thủy là 1 trong 2 trạm sẽ dừng thu phí tạm thời trong 30 ngày. Ảnh: BN

Theo nội dung văn bản Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ, qua kiểm tra và phản ánh của người dân, chính quyền địa phương, tuyến tránh TP Vinh (Nghệ An) và Quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) còn nhiều tồn tại như mặt đường hằn lún, nứt vỡ, xuất hiện ổ gà; sơn kẻ đường bị mờ, một số cầu và đường dẫn bị hư hỏng. Đáng chú ý, hệ dầm thép cầu Bến Thủy được xác định hư hỏng nặng.

Dù đã nhiều lần yêu cầu sửa chữa, khắc phục, nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và doanh nghiệp dự án là Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh vẫn chưa xử lý triệt để các tồn tại. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí để yêu cầu nhà đầu tư tập trung khắc phục hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Trong thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa các hạng mục hư hỏng; đồng thời tiếp tục quản lý, bảo trì tuyến đường, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Thời gian dừng thu phí được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư; thiệt hại tài chính do tạm dừng thu phí do nhà đầu tư tự chịu theo hợp đồng. Nếu hết thời hạn mà các hư hỏng chưa được khắc phục triệt để, cơ quan quản lý sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đại tu tuyến đường, dự kiến triển khai từ tháng 11/2026. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 60km, đưa vào khai thác từ năm 2014 và đã xuống cấp sau 12 năm sử dụng. Tổng mức đầu tư đại tu dự kiến hơn 600 tỷ đồng, mức cuối cùng sẽ được xác định sau khi hoàn tất khảo sát, thiết kế và các thủ tục thẩm định, chấp thuận theo quy định.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ chấp hành việc tạm dừng thu phí, đồng thời tiếp tục bảo dưỡng thường xuyên, xử lý hư hỏng phát sinh và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Việc thu phí trở lại sẽ được xem xét sau khi hoàn thành sửa chữa và được Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá theo quy định.