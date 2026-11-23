Trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 hoạt động trở lại từ ngày 25/11. Ảnh: Văn Đức

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có Văn bản thông báo kết thúc thời gian tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2, cho phép Công ty CP Tập đoàn Cienco4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh tổ chức thu phí trở lại từ 0h ngày 25/11/2026.

Hai trạm thu phí thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP. Vinh (Nghệ An) và Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT.

Trước đó, ngày 16/10/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng thu phí tại hai trạm trong 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026, nhằm yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khắc phục những tồn tại về chất lượng bảo trì trên tuyến tránh Vinh và Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh.

Trong thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã huy động nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa các hư hỏng. Đến ngày 17/11/2026, đoàn kiểm tra gồm Khu Quản lý đường bộ II, Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông Công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã kiểm tra thực tế hiện trường. Kết quả cho thấy các hư hỏng cơ bản được khắc phục, không còn vị trí hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn giao thông thuộc trường hợp phải tạm dừng thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục rà soát, sửa chữa những hư hỏng còn lại nếu có. Nhà đầu tư cũng phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án đại tu lần thứ nhất để sớm tổ chức thi công, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn thu phí cho công tác bảo trì, sửa chữa và đại tu theo phương án tài chính của hợp đồng BOT.

Đáng chú ý, nhà đầu tư phải hoàn thiện báo cáo kiểm định cầu Bến Thủy 1 và các đơn nguyên cầu cũ trên Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh trước ngày 30/11/2026, trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho phép sửa chữa đột xuất trước ngày 10/12/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu rà soát các đối tượng được miễn, giảm phí trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm chất lượng công trình theo quy định và hợp đồng BOT, không để phát sinh hư hỏng, xuống cấp đến mức phải tạm dừng thu phí.

Thời gian tạm dừng thu phí từ 0h ngày 20/10 đến hết ngày 24/11/2026 được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư. Các tổn thất kinh phí do việc tạm dừng thu phí, nhà đầu tư tự chịu theo quy định của hợp đồng BOT.