Hai trạm dừng nghỉ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vướng thủ tục giao đất

Cả hai trạm dừng đều vướng

Ngày 2/10, Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, Trạm dừng nghỉ Km45+000 thuộc dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang vẫn đang chờ hoàn tất thủ tục thuê đất. Doanh nghiệp dự án (DNDA) đã nộp hồ sơ đề nghị thuê đất từ ngày 11/9/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã trình hồ sơ kèm dự thảo quyết định, hiện chờ UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang hoàn thiện các nút giao và trạm dừng nghỉ.

Đối với Trạm dừng nghỉ Km100+200 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau, thủ tục giao đất tại tỉnh An Giang còn 3 nội dung chưa thống nhất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, cần làm rõ căn cứ giao đất theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm và danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.

Cơ quan này cũng đề nghị làm rõ pháp nhân giữa nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn và Doanh nghiệp dự án đề nghị thuê đất là Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam.

Ngoài ra, còn có Quyết định số 2337/QĐ-XLVPHC ngày 26/8/2026 của UBND xã Vĩnh Phong xử phạt 350 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất. Do các nội dung trên chưa được thống nhất, UBND tỉnh An Giang chưa hoàn tất thủ tục giao đất cho doanh nghiệp dự án.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư kinh doanh công trình Trạm dừng nghỉ Km100+200. Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn, với giá trị bằng tiền nộp ngân sách Nhà nước 350 tỷ đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 325,167 tỷ đồng, gồm 312,082 tỷ đồng chi phí thực hiện và 13,085 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tiến độ tổng thể 13 tháng, trong đó các hạng mục dịch vụ công thiết yếu như bãi đỗ xe, khu vệ sinh phải hoàn thành trong 5,5 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Trạm dừng nghỉ được xây dựng hai bên tuyến. Trạm bên phải có tổng diện tích 30.900m², trạm bên trái 32.210m²; diện tích đất xây dựng trạm mỗi bên là 24.500m². Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành đầu tư là 25 năm. Nhà đầu tư phải đưa các hạng mục dịch vụ công thiết yếu vào sử dụng kịp thời với thời điểm cao tốc Hậu Giang - Cà Mau hoàn thành.

Phối cảnh Trạm dừng nghỉ Km100+200, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Đề nghị hoàn tất giao đất trong tháng 10

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận, trước các vướng mắc tại Km100+200, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA Mỹ Thuận đã làm việc với các cơ quan liên quan, đồng thời có văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang sớm giải quyết.

Tại Văn bản số 6419/CĐBVN-QLCL ngày 28/9/2026 và Văn bản số 2585/PMUMT-ĐHDA1 ngày 29/9/2026, các đơn vị cho rằng dự án đã được lập, thẩm định, phê duyệt và công bố thông tin trước khi Nghị định số 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực, nên thuộc trường hợp áp dụng quy định chuyển tiếp tại điểm h khoản 4 và khoản 6 Điều 73.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, về pháp nhân, Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam do nhà đầu tư thành lập, 100% vốn điều lệ do nhà đầu tư nắm giữ và tham gia ký hợp đồng dự án, nên có cơ sở để xem xét giao đất, cho thuê đất theo khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai.

Trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đưa vào sử dụng tháng 02/2026.

Đối với quyết định xử phạt của UBND xã Vĩnh Phong, Ban QLDA Mỹ Thuận cho rằng chưa phù hợp với quá trình bàn giao mặt bằng.

Theo Ban, mặt bằng dự án đã được địa phương bàn giao cho Ban, sau đó bàn giao cho doanh nghiệp dự án; nhà đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về giải phóng mặt bằng.

Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, tiến độ thi công hai trạm dừng nghỉ hiện mới khoảng 50%, trong khi thời gian hợp đồng còn 3 tháng. Ban kiến nghị UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh An Giang sớm xử lý các nội dung còn vướng, hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với hai trạm trong tháng 10/2026.