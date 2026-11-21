Việc thu phí trở lại tại hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 đi kèm yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo trì, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Ngày 21/11, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Cục đã ban hành Công văn số 8029/CĐBVN-QLBT, chấp thuận cho phép thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trở lại tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 kể từ 0 giờ ngày 25/11.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 20/10, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng thu phí tại 2 trạm trong thời gian 30 ngày nhằm yêu cầu nhà đầu tư khắc phục các tồn tại về chất lượng bảo trì, sửa chữa hư hỏng mặt đường và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Trong thời gian dừng thu phí, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 (nhà đầu tư) và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (doanh nghiệp dự án) đã huy động nhân lực, thiết bị và kinh phí để sửa chữa mặt đường trên tuyến tránh thành phố Vinh và đoạn Quốc lộ 1A từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo ông Ngô Lâm, qua kiểm tra hiện trường ngày 17/11 của đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Khu Quản lý đường bộ II, Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông Công an 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các vị trí hư hỏng được yêu cầu khắc phục trước đó đã được sửa chữa, cơ bản đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông.

"Việc cho phép thu phí trở lại được xem xét trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II và đề nghị của nhà đầu tư. Quan điểm của Cục là chỉ cho phép thu phí trở lại khi các tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông được khắc phục, bảo đảm các điều kiện theo quy định", ông Ngô Lâm thông tin.

Nhà đầu tư tự chịu tổn thất trong thời gian dừng thu phí

Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án xử lý tài chính đối với khoảng thời gian hai trạm phải tạm dừng hoạt động.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm cho biết, toàn bộ thời gian tạm dừng thu phí, tính từ 0 giờ ngày 20/10 đến hết ngày 24/11/2026, sẽ được khấu trừ trực tiếp vào thời gian thu phí của dự án. Nhà đầu tư phải tự chịu toàn bộ chi phí và tổn thất kinh phí phát sinh trong giai đoạn này theo đúng cam kết tại Phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết.

Điều này đồng nghĩa, nhà đầu tư không được sử dụng lý do tạm dừng thu phí để yêu cầu bù đắp doanh thu bằng cách kéo dài thời gian thu phí ngoài cơ chế hợp đồng đã xác định.

"Việc khấu trừ thời gian dừng thu phí vào thời gian thu phí của dự án và yêu cầu nhà đầu tư tự chịu các tổn thất phát sinh là trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng. Nhà đầu tư phải nghiêm túc thực hiện các cam kết, không để những vấn đề tồn tại trong công tác bảo trì ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia giao thông", ông Ngô Lâm nhấn mạnh.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các vị trí mặt đường còn hư hỏng nhẹ, ưu tiên sơn lại vạch phân làn xe và đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ dự án đại tu lần thứ nhất. Nguồn thu phí phải được ưu tiên bố trí cho công tác quản lý, bảo trì và sửa chữa công trình theo đúng phương án tài chính.

Đáng chú ý, nhà đầu tư phải hoàn thành báo cáo kiểm định cầu Bến Thủy 1 và các đơn nguyên cầu cũ trước ngày 30/11/2026, làm cơ sở trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho phép sửa chữa đột xuất trước ngày 10/12/2026.

Tăng cường kiểm tra, không để ùn tắc tại trạm thu phí

Cùng với yêu cầu bảo đảm chất lượng hạ tầng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư rà soát chặt chẽ danh sách phương tiện thuộc diện miễn, giảm phí; công khai thông tin thu phí trên các phương tiện truyền thông và phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, không để xảy ra ùn tắc tại khu vực 2 trạm.

Đối với hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu lưu thông của phương tiện.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ II chủ trì theo dõi, kiểm tra định kỳ hằng tuần việc thực hiện các yêu cầu về bảo trì, sửa chữa và bảo đảm an toàn giao thông. Trường hợp nhà đầu tư để phát sinh vi phạm về chất lượng bảo trì, đơn vị này phải kịp thời đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Các sở, ngành chức năng của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng được đề nghị phối hợp, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi hai trạm thu phí hoạt động trở lại.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, việc cho phép thu phí trở lại không đồng nghĩa với việc chấm dứt trách nhiệm của nhà đầu tư đối với những vấn đề tồn tại về chất lượng công trình. Nhà đầu tư vẫn phải duy trì công tác bảo trì thường xuyên, kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh, bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn và thực hiện công khai, minh bạch hoạt động thu phí.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát sau khi hai trạm hoạt động trở lại được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm tránh tái diễn tình trạng xuống cấp mặt đường, bảo đảm quyền lợi của người dân và phương tiện tham gia giao thông.