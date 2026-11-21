Trạm thu phí Bến Thủy. Ảnh: HỒNG TRANG

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian tạm dừng thu phí (từ 0 giờ ngày 20-10 đến hết ngày 24-11), nhà đầu tư đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến.

Kết quả kiểm tra hiện trường ngày 17-11 cho thấy, các hư hỏng trên tuyến thuộc phạm vi của Trạm thu phí Bến Thủy và tuyến thuộc phạm vi của Trạm thu phí Bến Thủy 2 đã cơ bản được khắc phục, không còn vị trí hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam cho phép kết thúc thời gian tạm dừng thu phí. Thời gian tạm dừng thu phí được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư, tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục rà soát, chủ động khắc phục, sửa chữa các hư hỏng còn lại trên tuyến. Trong đó ưu tiên sơn hoàn thiện vạch phân làn xe cơ giới và xe thô sơ còn mờ; xử lý các vị trí rạn nứt, hằn lún nhẹ, không để phát triển thành hư hỏng nặng, nhất là trong mùa mưa.

Nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án đại tu lần 1 để sớm tổ chức thi công; ưu tiên bố trí nguồn thu phí cho công tác bảo trì, sửa chữa và đại tu theo phương án tài chính của hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ, trường hợp tái diễn vi phạm thuộc các trường hợp phải tạm dừng thu phí thì sẽ xử lý theo quy định của hợp đồng BOT và quy định của pháp luật.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát các đối tượng miễn, giảm phí trên địa bàn hai tỉnh để tránh thất thoát trong công tác thu phí.