Hai tiêu chí cần ưu tiên khi chọn máy lọc nước cho gia đình có trẻ nhỏ

Máy lọc nước là thiết bị thiết yếu, giúp cha mẹ an tâm và chủ động hơn về nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày như pha sữa, chế biến đồ ăn. Tuy nhiên, giữa nhiều dòng máy lọc nước có công nghệ và tính năng khác nhau, người mua cần hiểu rõ tiêu chí cần ưu tiên trước khi quyết định mua.

Chất lượng nước là yếu tố nền tảng

Ở gia đình có trẻ nhỏ, nguồn nước sử dụng trong ăn uống và pha sữa cần được quan tâm đặc biệt bởi đây là một phần trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh hàng ngày. Vì vậy, khi chọn máy lọc nước, cha mẹ nên tìm hiểu kỹ công nghệ lọc và cấu tạo lõi lọc, yếu tố quyết định khả năng loại bỏ chất độc hại trong nước. Thay vì chỉ dựa vào số lượng lõi, người dùng cần chú ý công nghệ ứng dụng và hiệu quả xử lý được công bố.

Cha mẹ cần quan tâm đặc biệt đến nguồn nước dùng pha sữa, chế biến đồ ăn cho trẻ.

Bên cạnh đó, chất lượng nước đầu ra cần có căn cứ kiểm chứng rõ ràng qua kết quả thử nghiệm, kiểm định của đơn vị đủ năng lực và thẩm quyền, chẳng hạn đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Đây là cơ sở giúp cha mẹ có thêm thông tin đánh giá thiết bị và an tâm hơn khi lựa chọn nguồn nước phục vụ sinh hoạt gia đình.

Ưu tiên thiết bị giúp giảm thao tác trong sinh hoạt

Khi chăm con, thời gian của cha mẹ thường bị chia nhỏ bởi nhiều công việc liên tiếp. Việc đun nước, chờ nguội rồi sử dụng có thể mất thêm nhiều thời gian. Bởi vậy, bên cạnh khả năng lọc, người mua nên cân nhắc tiện ích phù hợp thói quen sử dụng của gia đình.

Máy lọc nước tích hợp nhiều chế độ như nóng, lạnh và nhiệt độ thường, đáp ứng nhu cầu khác nhau trên một thiết bị, là lựa chọn đáng cân nhắc. Nước nóng phục vụ pha sữa, tráng bình cho bé hoặc pha trà, pha cà phê cho cả gia đình, nước lạnh dùng để giải khát, nước thường đáp ứng nhu cầu uống nước hàng ngày. Khi bố trí hợp lý, tiện ích này giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu số lượng thiết bị sử dụng.

Từ tiêu chí trên, thiết bị lọc nước tích hợp nhiều chế độ nước là phương án đáng cân nhắc cho gia đình muốn đơn giản hóa việc chuẩn bị nước. Livotec 828 phát triển theo hướng này, kết hợp hệ thống lọc 12 lõi và 3 chế độ nước nóng, lạnh, nguội trên một thiết bị.

Livotec 828 kết hợp hệ thống lọc 12 lõi và 3 chế độ nước nóng, lạnh, nguội.

Về chất lượng nước, sản phẩm sử dụng 3 lõi lọc thô Max-Performance, màng RO sản xuất tại Hàn Quốc và 8 lõi chức năng, hướng đến loại bỏ thành phần gây hại trong nước, đồng thời bổ sung khoáng chất, Hydrogen cho nước sau lọc. Trong đó, cụm lõi Max-Performance có cấu trúc xếp lớp Pyramid hình rẻ quạt và vi sợi liên kết siêu nhỏ, giúp mở rộng diện tích tiếp xúc với dòng nước, từ đó nâng hiệu quả lọc và tuổi thọ lõi lên gấp 1,5 lần so với lõi thế hệ trước của hãng.

Theo nhà sản xuất, nước sau lọc đạt quy chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT. Đây là căn cứ để người mua tham khảo khi đánh giá sản phẩm, bên cạnh việc tìm hiểu điều kiện kiểm nghiệm và hướng dẫn sử dụng thực tế.

Điểm đáng chú ý khác của Livotec 828 nằm ở khả năng cung cấp 3 chế độ nước trên một thiết bị. Theo hãng công bố, nước nóng có nhiệt độ khoảng 85-95 độ C, nước lạnh khoảng 8-10 độ C. Nhờ đó, gia đình có thể chủ động hơn trước nhu cầu sử dụng nước khác nhau, từ uống nước thường ngày đến tráng bình, pha sữa.

Ba chế độ nước giúp cha mẹ tiết kiệm thời gian chuẩn bị nước, có thêm thời gian dành cho con.

“Từ ngày có con nhỏ, tôi kỹ tính hơn trong việc chọn nguồn nước dùng trong nhà, nhất là nước để pha sữa cho bé. Trước đây, tôi thường phải đun nước rồi canh thời gian chờ nguội, khá bất tiện mỗi khi con cần ăn. Từ khi dùng Livotec 828, tôi thấy yên tâm hơn khi nước được lọc qua hệ thống RO, đồng thời đỡ mất thời gian chuẩn bị nước cho nhu cầu hàng ngày. Có thêm thời gian nghỉ ngơi hay chơi với con, với tôi, đã là điều rất thiết thực”, chị Hân, một người mẹ tại Hà Nội, chia sẻ.

Hiện máy lọc nước nóng lạnh Livotec 828 được bán tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh. Người tiêu dùng có thể đến cửa hàng để được tư vấn trực tiếp.