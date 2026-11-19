Ảnh minh họa: Hòa Phát

Theo báo cáo ngày 19/11 của Grant Thornton, thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) Việt Nam có 24 thương vụ được công bố trong tháng 10/2026. Trong đó, 19 thương vụ xác định được giá trị, đạt tổng cộng 997,4 triệu USD. Bất động sản và hàng tiêu dùng đóng góp gần 844 triệu USD, tương đương khoảng 85% tổng giá trị này.

Xét về số lượng, hàng tiêu dùng và tài chính dẫn đầu với 4 thương vụ mỗi lĩnh vực, chiếm tổng cộng 33% số giao dịch trong tháng. Bất động sản và sản xuất công nghiệp cùng có 3 thương vụ, đóng góp thêm 25%. Tính chung, bốn lĩnh vực này có 14 thương vụ, tương đương khoảng 58% số giao dịch được công bố.

Về giá trị, bất động sản và hàng tiêu dùng dẫn đầu với gần 844 triệu USD, tương đương 85% tổng giá trị xác định được trong tháng. Riêng giao dịch CTCP Đầu tư Lepus mua 73 triệu cổ phiếu Masan Consumer có giá trị ước tính 392,3 triệu USD, chiếm khoảng 39% tổng giá trị M&A tháng 10 và đóng góp phần lớn giá trị giao dịch trong lĩnh vực hàng tiêu dùng.

Giao dịch của Lepus nằm trong nhóm 5 thương vụ tái cấu trúc hoặc chuyển nhượng giữa các bên liên quan, có tổng giá trị ước tính 434,7 triệu USD, tương đương khoảng 44% giá trị xác định được trong tháng. Sau khi tách nhóm này, thị trường có 19 thương vụ độc lập với tổng giá trị khoảng 562,7 triệu USD. Bất động sản dẫn đầu nhóm giao dịch độc lập với 429,5 triệu USD, chiếm khoảng 76%.

Hòa Phát và Masan thực hiện hai giao dịch quy mô lớn

Trong lĩnh vực bất động sản, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) hoàn tất khoản đầu tư vào CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thông qua hoán đổi cổ phần. Hòa Phát mua 799,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Tương Lai Sông Hồng với giá trị 9.915 tỷ đồng, tương đương 381 triệu USD. Tập đoàn thanh toán bằng 778,4 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát.

Sau giao dịch, Hòa Phát nắm 25,13% vốn tại Tương Lai Sông Hồng. Ở chiều ngược lại, Tương Lai Sông Hồng trở thành cổ đông chi phối của Phát triển Bất động sản Hòa Phát với tỷ lệ sở hữu 73,5%. Tương Lai Sông Hồng đang tham gia phát triển một số dự án tại Hà Nội, gồm Khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Thư Lâm - Đông Anh, Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam và Khu đô thị Định cư Lĩnh Nam.

Cũng trong lĩnh vực này, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) trúng đấu giá 27,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 51% vốn điều lệ CTCP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu (TNAC), từ Tổng CTCP Tín Nghĩa (UPCoM: TID). Tính theo giá khởi điểm, giá trị giao dịch tối thiểu khoảng 1.001 tỷ đồng, tương đương 38,5 triệu USD.

Thương vụ nâng tỷ lệ sở hữu của TTC Land tại TNAC từ 36,63% lên 87,63%. TNAC là chủ đầu tư dự án Cù lao Tân Vạn, tên thương mại là Đảo Kim Quy, có quy mô hơn 48 ha tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ở lĩnh vực hàng tiêu dùng, CTCP Đầu tư Lepus hoàn tất mua 73 triệu cổ phiếu CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, HoSE: MCH), tương ứng 5,584% vốn điều lệ, qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong giai đoạn 9 - 23/10/2026. Giá trị giao dịch chưa được công bố. Grant Thornton ước tính thương vụ có quy mô khoảng 10.200 tỷ đồng, tương đương 392,3 triệu USD, dựa trên thị giá 140.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm hoàn tất.

Lepus hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý đầu tư và là công ty con do CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) nắm 98% lợi ích kinh tế. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Masan tại Masan Consumer tăng từ 69,4% lên 74,9%.

Trong đợt chào bán riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu của CTCP Nafoods Group (HoSE: NAF), CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HoSE: ORS) đăng ký mua 8,2 triệu cổ phiếu, còn CTCP T&N Financial Group đăng ký mua 6,8 triệu cổ phiếu. Với giá chào bán 36.500 đồng/cổ phiếu, Nafoods dự kiến huy động khoảng 548 tỷ đồng, tương đương 21 triệu USD.

Sau đợt phát hành, TPS và T&N Financial Group dự kiến nắm lần lượt 10,76% và 8,93% vốn điều lệ Nafoods. Doanh nghiệp dự kiến dùng nguồn tiền này để trả nợ vay tại công ty mẹ và góp vốn vào các công ty con để thanh toán nợ.

Oriental Consultants Global (OC Global), doanh nghiệp tư vấn hạ tầng Nhật Bản, cũng thực hiện khoản đầu tư chiến lược vào Công ty Thực phẩm ECONUTI, tiếp nối biên bản ghi nhớ hợp tác ký tháng 10/2025. Hai bên chưa công bố giá trị giao dịch. ECONUTI sản xuất và đóng chai đồ uống tại Khu công nghiệp Tân Đức, tỉnh Tây Ninh. Khoản đầu tư giúp OC Global tiếp cận nguồn nông sản như điều và dừa, đồng thời tận dụng năng lực thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng (ODM) của đối tác Việt Nam.

Krungsri nâng sở hữu tại SHBFinance lên 100%

Trong lĩnh vực tài chính, Bank of Ayudhya (Krungsri), ngân hàng thành viên của Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG, Nhật Bản), hoàn tất mua 50% vốn điều lệ còn lại tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, HoSE: SHB). Sau giao dịch, Krungsri sở hữu 100% vốn tại SHBFinance, qua đó mở rộng hoạt động tài chính tiêu dùng tại Việt Nam trong mạng lưới Đông Nam Á của ngân hàng.

SHB đã chuyển nhượng 50% vốn đầu tiên tại SHBFinance cho Krungsri vào tháng 6/2023. Giá trị riêng của phần vốn vừa chuyển nhượng chưa được công bố. Dựa trên tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ vốn khoảng 3.600 tỷ đồng, Grant Thornton ước tính phần vốn còn lại có giá trị khoảng 1.800 tỷ đồng, tương đương 69 triệu USD.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán LPS (HoSE: LPS) thông qua chủ trương góp khoảng 750 tỷ đồng, tương đương 28,8 triệu USD, để mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Theo phương án, LPS sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu 15% tại SCEX và nâng tổng giá trị đầu tư lên 1.500 tỷ đồng.

SCEX có tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX). Doanh nghiệp đang hoàn thiện các điều kiện để xin cấp phép hoạt động. Với LPS, khoản đầu tư nằm trong định hướng mở rộng danh mục sản phẩm quản lý tài sản.

Các thương vụ M&A tiêu biểu trong tháng 10/2026. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng hiện diện trong lĩnh vực sản xuất

Trong ngành dệt may, Fountain Set Holdings Limited (Hong Kong), thông qua công ty con Ocean Textile Investment Limited, công bố kế hoạch mua 81% vốn tại Công ty TNHH Lian-Ta-Hsing Việt Nam từ Lian-Ta-Hsing International. Giá trị dự kiến của thương vụ là gần 28 triệu USD, tương đương 724 tỷ đồng.

Lian-Ta-Hsing Việt Nam sản xuất vải dệt kim và hoàn thiện sản phẩm dệt tại nhà máy ở Khu công nghiệp Phước Đông, tỉnh Tây Ninh. Việc mua lại phần vốn này sẽ giúp Fountain Set mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam và tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có trong bối cảnh chuỗi cung ứng dệt may dịch chuyển sang Đông Nam Á.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Interflex, doanh nghiệp sản xuất bo mạch in mềm thuộc Tập đoàn Young Poong (Hàn Quốc), thỏa thuận mua 10,68% vốn còn lại tại Công ty TNHH Korea Circuit Vina từ Korea Circuit, đơn vị cùng tập đoàn. Giá trị giao dịch là 12,3 tỷ won, tương đương 9,1 triệu USD. Sau giao dịch, Interflex sẽ sở hữu 100% vốn tại Korea Circuit Vina, doanh nghiệp sản xuất bảng mạch in có nhà máy tại Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Ở mảng bao bì tái chế, Brookland Group & Partners Limited hoàn tất đợt rót vốn đầu tiên vào CTCP Miza (HoSE: MZG) theo thỏa thuận đầu tư cổ phần có quy mô tối đa 5 triệu USD. Khoản đầu tư diễn ra trong bối cảnh yêu cầu tái chế theo chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) dự kiến tiếp tục được siết chặt, cùng với đề xuất về tỷ lệ vật liệu tái sinh trong bao bì vào năm 2030.

CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt Nam cho ông Trần Việt Sơn, Chủ tịch công ty này. Giá trị giao dịch chưa được công bố. Địa ốc Heritage Việt Nam là chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ tại TP Huế. Dự án đã được UBND TP Huế chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 39,58 ha và tổng vốn dự kiến hơn 1.656 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực năng lượng, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) thông qua phương án góp 235,5 tỷ đồng, tương ứng 64% vốn điều lệ, để thành lập doanh nghiệp đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp tại tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp mới dự kiến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện tái tạo, kinh doanh điện năng và quản lý vốn đầu tư các dự án điện mặt trời tại địa phương.

Ở mảng xe điện, Tập đoàn Phát triển Hạ tầng Tư nhân (PIDG), thông qua InfraCo, hoàn tất thoái vốn khỏi Dat Bike sau khi nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam hoàn trả khoản vay chuyển đổi trị giá 4 triệu USD. InfraCo Asia đã giải ngân khoản vay vào tháng 8/2024 để hỗ trợ Dat Bike mở rộng nhà máy, nâng cấp năng lực sản xuất pin và tăng mức độ tự động hóa.