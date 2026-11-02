Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (2/11), giá vàng trong nước đảo chiều tăng từ 700.000 đồng/lượng đến 1 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 6 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 135,5-140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng xu hướng giảm, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 135,5-138,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 134,5-138,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.912 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 17,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 6 đồng/USD so với phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.580-25.990 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.610-25.990 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.563-25.990 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 25 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.590-25.970 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng/USD so với phiên trước./.