Hai thủ tướng Việt Nam và Lào đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào

Sau 4 ngày làm việc (từ ngày 5 đến 8/10/2026), Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và các nội dung thuộc thẩm quyền.