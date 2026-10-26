Hai Thủ tướng Việt Nam - Ba Lan hội đàm: Mở ra chương mới trong quan hệ song phương

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Donald Tusk thăm lại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt, được thử thách qua hơn 76 năm lịch sử.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán chủ trương đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ba Lan, một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ vui mừng, xúc động khi thăm lại Việt Nam sau 16 năm và chứng kiến những thành tựu vượt bậc về kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng khâm phục tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, coi đây là một điển hình trên thế giới về phát triển dựa trên sự cần cù, sáng tạo và trí tuệ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á. Hai nước có những điểm tương đồng và cùng tự hào đã vươn lên sau chiến tranh, với những nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước khiến thế giới khâm phục.

Thủ tướng Donald Tusk chân thành cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và không ngừng nâng cao vai trò quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Ba Lan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển do Đại hội XIV của Đảng đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Thủ tướng khẳng định Ba Lan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng hợp tác và phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quan hệ chính trị - ngoại giao, với mức độ tin cậy chính trị cao.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các kênh và triển khai hiệu quả kết quả các chuyến thăm.

Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, trong đó cần nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ba Lan về hợp tác kinh tế - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, trong đó cần nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ba Lan về hợp tác kinh tế; duy trì thường xuyên cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024, song cho rằng mức này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Hai bên nhất trí phối hợp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030, trong đó tận dụng tối đa vai trò cửa ngõ của Ba Lan và Việt Nam trong việc tiếp cận thị trường EU và ASEAN; tạo điều kiện ưu đãi để doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dược phẩm.

Hai bên cũng nhất trí chú trọng triển khai các dự án "hải đăng" tại mỗi nước, trong đó dự án đầu tư của FPT Software tại Ba Lan là một minh chứng rõ nét. Hai bên đánh giá cao và hoan nghênh hãng hàng không LOT mở lại đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đánh giá cao việc Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Ba Lan tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đánh giá cao việc Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Ba Lan tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định, nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng cũng đề nghị Ba Lan thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; xem xét thúc đẩy thương mại đối với các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Ba Lan có nhu cầu như nông, lâm, thủy, hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, tạo điều kiện để các mặt hàng này thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước.

Trao đổi về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và hội nhập vào xã hội sở tại. Thủ tướng đề nghị phía Ba Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ba Lan, phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Donald Tusk chia sẻ bản thân luôn dành tình cảm gắn bó với Việt Nam từ những năm tháng tuổi trẻ tại thành phố quê hương Gdansk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Donald Tusk chia sẻ bản thân luôn dành tình cảm gắn bó với Việt Nam từ những năm tháng tuổi trẻ tại thành phố quê hương Gdansk. Thủ tướng Ba Lan cảm ơn Việt Nam đã xây dựng và duy tu tượng đài tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Huế, Mỹ Sơn và Hội An.

Hai bên đồng thời hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Ba Lan.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Hai Thủ tướng cùng chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục đại học - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN - EU và ASEM.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

Sau hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ba Lan và Kế hoạch hành động tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026-2030. Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng cùng chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Ba Lan trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Ba Lan. Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp.

Nhân chuyến thăm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến lễ trao hai văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục đại học và du lịch./.