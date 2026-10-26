Hai Thủ tướng dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)