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Hai Thủ tướng dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan

Chiều 26/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự và phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hai-thu-tuong-du-hoi-nghi-ban-tron-doanh-nghiep-viet-nam-ba-lan-post1144334.vnp