Hai Thủ tướng dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ người nghèo trong Tháng cao điểm hành động Vì người nghèo năm 2026, ngày 26/10, tại tỉnh Điện Biên, đại diện Công đoàn Ngân hàng Chính sách-Xã hội đã trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Điện Biên.