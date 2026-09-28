Hai thiếu niên tử vong thương tâm sau khi bị nhóm 'quái xế' truy sát

Ngày 28/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Trần Đăng Khoa (SN 2008), Lê Phạm Vũ (SN 2007) và Đậu Minh Khuê (SN 2008), cùng trú Nghệ An về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào tối 24/4/2026, Phan Đình Thông (SN 2009, trú xã Hải Châu) đang đi chơi thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy dùng dao chém vào biển số xe của mình.

Sau đó, Thông thấy nhóm thanh thiếu niên huyện Yên Thành (cũ) có tài khoản Tiktok “141” có người giống với đối tượng đã chặt biển số xe của mình nên nghi ngờ. Vì thế, trưa hôm sau, khi biết tin “nhóm 141” sẽ đi xem bắn pháo hoa tại Cửa Lò (Nghệ An) nên Thông rủ nhóm bạn của mình cùng đi đánh nhau.

Các bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi tại tòa. Ảnh: Kim Long

Tối hôm đó, Thông cùng nhóm bạn 12 người, trong đó có Trần Đăng Khoa, Lê Phạm Vũ, Đậu Minh Khuê thống nhất đi “Cửa Lò đánh nhau”. Trước khi đi, cả nhóm tháo hết biển xe máy. Khuê mua khẩu trang phát cho cả nhóm đeo để che mặt nhằm tránh bị phát hiện, xử lý sau này. Ngoài ra, Khuê còn cầm theo “dao hoán cải” với lưỡi sắc, nhọn bằng kim loại.

Khi gặp nhóm Yên Thành, cả nhóm cầm vỏ chai bia ném vào đối phương. Bị ném nên nhóm Yên Thành tăng ga bỏ chạy, trong đó có Nguyễn Văn H. (SN 2010), Luyện Hồng V. (SN 2010), cùng trú xã Đông Thành (Nghệ An).

Hành vi liên tục truy đuổi, gây áp lực kéo dài của các đối tượng trên quãng đường khoảng 4 km, với tốc độ từ 70 đến 90km/h trong điều kiện trời tối đã buộc nhóm Yên Thành phải tăng tốc bỏ chạy. Khi đến gần khu vực barie chắn đường sắt, các xe của H. và V. đã không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn. Hậu quả, em H. và V. tử vong do đa chấn thương.

Trước bục khai báo, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai vì tuổi trẻ bốc đồng nên đã nghe lời hô hoán của Thông, tham gia truy đuổi nhóm của bị hại dẫn đến tai nạn thương tâm.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu xin lỗi hai gia đình bị hại. Trước khi phiên tòa diễn ra, các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho các gia đình bị hại. Tại tòa, gia đình các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Đăng Khoa 14 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với bản án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng trước đó, buộc bị cáo Khoa phải chấp hành bản án 16 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Lê Phạm Vũ, Đậu Minh Khuê cùng lĩnh án 14 năm tù.

Đối với 10 đối tượng khác liên quan đến vụ án này, do chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội nên để bảo đảm việc giải quyết vụ án đối với người dưới 18 tuổi theo trình tự, thủ tục tố tụng riêng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tách hành vi của những đối tượng đó để giải quyết trong vụ án khác.