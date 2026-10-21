Hai thiếu niên bị chém trọng thương sau màn thách thức vô cớ

Rạng sáng 4.10, tại khu vực thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ đuổi đánh, chém người gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc bắt nguồn từ nhóm 3 thanh thiếu niên, tuổi từ 15 - 17, đi chung một xe máy với mục đích gây sự, thể hiện thanh thế. Khi đến khu vực giáp ranh, nhóm này gặp nhóm khác gồm hơn 10 thanh thiếu niên đi trên 7 xe mô tô.

Phạm Quốc Thịnh (SN 2008, trú tại xã Ngọc Lặc) bị cáo buộc dùng hung khí gây thương tích cho những người cùng trang lứa. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Dù không có mâu thuẫn từ trước, chỉ sau những lời thách thức và va chạm bằng ánh mắt, nhóm đông hơn đã dùng kiếm truy đuổi nhóm còn lại qua nhiều tuyến đường.

Trong quá trình này, các đối tượng dùng kiếm chém L.T.P (sinh năm 2009) và L.T.D (sinh năm 2008), khiến cả hai bị thương nặng ở bàn tay và lưng, phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Linh Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các xã giáp ranh khẩn trương truy xét.

Lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan, tạm giữ phương tiện và thu giữ hung khí.

Hồ sơ vụ việc cùng các đối tượng liên quan đang được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định pháp luật về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định phần lớn các đối tượng trong độ tuổi học sinh, sinh từ năm 2008 - 2011, nhiều trường hợp bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý giờ giấc, quan hệ bạn bè của con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Nhà trường cần phối hợp với gia đình và công an địa phương trong giáo dục pháp luật, ngăn ngừa vi phạm.

Người dân khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập ban đêm, mang hung khí, nẹt pô, lạng lách hoặc gây rối cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý.