Hai thiếu niên 15 tuổi tự ý rời nhà theo lời dụ việc trên mạng

Ngày 2/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Lực Hành vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình hai cháu T.V.D. và T.A.T., cùng sinh năm 2011, sau khi lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm và đưa các cháu trở về nhà an toàn.

Hai thiếu niên tự ý rời nhà cùng phụ huynh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, do tin vào lời mời đi làm xa trên mạng xã hội, hai thiếu niên đã tự ý rời nhà rồi mất liên lạc. Gia đình đặc biệt lo lắng do cả hai còn nhỏ tuổi, chưa có điện thoại cá nhân và thiếu kinh nghiệm sống.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lực Hành khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Công an xã Thường Tín, TP. Hà Nội để bảo đảm an toàn cho hai cháu trước khi đưa về địa phương.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, hướng dẫn con em khi sử dụng mạng xã hội; đặc biệt cảnh giác với những lời mời tuyển dụng kiểu “việc nhẹ, lương cao” nhưng thông tin không rõ ràng.

Khi phát hiện con em tự ý rời nhà hoặc mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất, đồng thời cung cấp đầy đủ hình ảnh, thông tin cá nhân và các tài khoản mạng xã hội liên quan để hỗ trợ công tác tìm kiếm.