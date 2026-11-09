Hai thí sinh Hà Tĩnh cùng vào đêm Chung kết và trao giải Sao Mai 2026

Tiếp nối hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của Sao Mai 2026, Liveshow 6 diễn ra tối 8/11 với chủ đề “Năng lượng mới”. Tại đêm thi, Top 6 đối mặt với thử thách kép: vừa thể hiện bản lĩnh, cá tính qua phần trình diễn solo, vừa phối hợp cùng các nghệ sĩ khách mời trong phần thi song ca. Đây là dịp để các thí sinh khẳng định dấu ấn riêng, khả năng làm chủ sân khấu và sự kết nối trong âm nhạc.

Ban Giám khảo đêm thi gồm NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo; PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Hai giám khảo khách mời là nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Tố Hoa - giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Thu Hà thể hiện ca khúc “Tình làng quê” trong phần thi solo. (Ảnh: VTV)

Ở phần thi solo, Hoàng Thu Hà (SN 2003, quê xã Cổ Đạm, hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2) lựa chọn ca khúc “Tình làng quê”.

Nữ thí sinh quê Hà Tĩnh cho biết, ca khúc gợi lên nhiều cảm xúc về quê hương và những điều bình dị, thân thương. Nếu ở các vòng thi trước, Thu Hà thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, dịu dàng thì lần này, cô muốn mang đến màu sắc trẻ trung, mới mẻ và có phần phá cách hơn.

Video: Phần thi solo của Hoàng Thu Hà. (Nguồn: VTV)

Nhận xét phần trình diễn, nhạc sĩ Dương Cầm bày tỏ tiếc nuối khi Thu Hà gặp sự cố kỹ thuật ở nửa sau bài hát. Đặc biệt, khi chuyển lên tông cao, nữ thí sinh chưa kiểm soát tốt hơi thở, khiến giọng hát thiếu ổn định. Giám khảo Tố Hoa cũng cho rằng Thu Hà chưa duy trì được sự tập trung cần thiết.

NSND Tấn Minh chia sẻ sự đồng cảm với tâm lý áp lực, bối rối trong quá trình lựa chọn bài hát của các nghệ sĩ trẻ. Dù các phần dự thi còn bộc lộ một số hạn chế, Ban Giám khảo kỳ vọng những thí sinh đi tiếp sẽ có thêm hai tuần tập trung chuẩn bị, mang đến phần trình diễn thăng hoa trong đêm chung kết.

Mộc An thể hiện ca khúc “Hồn sông” trong phần thi solo. (Ảnh: VTV)

Cũng tại phần thi solo, Nguyễn Mộc An (SN 2002, quê xã Thạch Lạc, sinh viên năm thứ tư Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) thể hiện ca khúc “Hồn sông”.

Chia sẻ về lựa chọn này, cô cho biết hình ảnh dòng sông Lam thân thương đã gợi lên nhiều cảm xúc. Không chỉ bồi đắp phù sa cho những cánh đồng, nuôi dưỡng cuộc sống người dân, dòng sông còn chứng kiến bao thăng trầm, vui buồn của quê hương. Với Mộc An, tình yêu sông Lam cũng chính là tình yêu nguồn cội và niềm tự hào về mảnh đất, con người xứ Nghệ.

Video: Phần thi solo của Nguyễn Mộc An. (Nguồn: VTV)

Giám khảo Tấn Minh đánh giá Mộc An sở hữu giọng hát đẹp, song cần giữ sự tỉnh táo để kiểm soát kỹ thuật, tránh bị cuốn theo cảm xúc ở những đoạn cao trào.

Trong khi đó, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn dành lời khen cho sự thả lỏng, tự tin của nữ thí sinh. Theo giám khảo, Mộc An đã khắc phục được sự căng cứng ở vòng thi trước, cách nhả chữ tự nhiên hơn và thể hiện tốt nền tảng kỹ thuật qua những nốt cao.

Thu Hà kết hợp với NSƯT Đăng Thuật trong ca khúc “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”. (Ảnh: VTV)

Ở phần thi song ca, Hoàng Thu Hà kết hợp cùng NSƯT Đăng Thuật trong ca khúc “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”.

Video: Phần thi song ca của Hoàng Thu Hà. (Nguồn: VTV)

Nhạc sĩ Dương Cầm đánh giá phần trình diễn của Thu Hà có sự thể hiện tốt nhưng chưa tạo được điểm nhấn bùng nổ. Giám khảo Tố Hoa bày tỏ yêu thích giọng hát của nữ thí sinh, đồng thời tiếc nuối khi tiết mục vẫn còn một số lỗi cần khắc phục.

Mộc An kết hợp với ca sĩ Lê Anh Dũng trong phần thi song ca. (Ảnh: VTV)

Trong khi đó, Mộc An lựa chọn ca khúc “Em vẫn chờ anh” của nhạc sĩ Mai Cường, với sự hỗ trợ của ca sĩ Lê Anh Dũng. Giám khảo Tân Nhàn đánh giá Mộc An có bạn diễn ăn ý, hai giọng ca đã phối hợp và hòa quyện tốt trong phần trình diễn.

Video: Phần thi song ca của Nguyễn Mộc An. (Nguồn: VTV)

Sau các phần thi, Ban Giám khảo tiến hành lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất để trao quyền đi thẳng vào đêm Chung kết và trao giải. Sau khi 4 thí sinh lần lượt được gọi tên, Hoàng Thu Hà và Nguyễn Mộc An là hai giọng ca còn lại chờ kết quả. Kết quả, Mộc An (SBD 008) là thí sinh được Ban Giám khảo lựa chọn đi tiếp.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra khi Ban Giám khảo quyết định thảo luận và thực hiện quyền “cứu hoặc không cứu” đối với thí sinh Hoàng Thu Hà. Đại diện Ban Giám khảo, NSND Tấn Minh thẳng thắn nhận định phần thi của Thu Hà trong đêm diễn chưa tốt, phong độ có dấu hiệu đi xuống. Dù vậy, xét tổng thể hành trình tham gia cuộc thi, Hội đồng chuyên môn vẫn đánh giá cao nữ thí sinh, đặc biệt ở giọng hát mang bản sắc riêng và màu sắc dân gian rõ nét.

Tại cuộc bỏ phiếu công khai, giám khảo Tố Hoa, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đều đồng ý trao thêm cơ hội cho Thu Hà. Nhạc sĩ Dương Cầm là người duy nhất bỏ phiếu không đồng ý. Với lá phiếu quyết định của NSND Tấn Minh, Thu Hà chính thức được giữ lại, tiếp tục tranh tài tại đêm Chung kết và trao giải. Cùng với quyết định này, Ban Giám khảo cũng nhắn nhủ nữ thí sinh cần tập trung cao độ, nỗ lực hơn nữa để đáp lại sự tin tưởng của những người đã trao cơ hội cho mình.

6 thí sinh góp mặt trong đêm Chung kết và trao giải Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

Như vậy, Sao Mai 2026 sẽ có 6 thí sinh góp mặt trong đêm Chung kết và trao giải dự kiến tổ chức ngày 22/11/2026. Ngoài các giải thưởng chính gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và các giải phụ như Khán giả bình chọn, Ấn tượng, Phong cách, Triển vọng, thí sinh còn có cơ hội nhận giải thưởng từ các tổ chức uy tín, trong đó có Hội Nhạc sĩ Việt Nam.