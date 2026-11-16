Hai thế hệ nhà giáo, một tình yêu với học trò vùng khó

Cô giáo Minh Quỳnh cùng học sinh. Ảnh: NVCC

Chọn vùng khó làm nơi bắt đầu hành trình "thắp lửa" tri thức

Dưới mái Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi), từng tiết học đều gửi gắm tình yêu thương, sự kiên trì và cả những câu chuyện cống hiến, vượt lên số phận của thầy, cô.

Ở một lớp học, cô giáo Đoàn Thị Minh Quỳnh (SN 1999, quê xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) đang say sưa hướng dẫn học sinh tiếp thu bài mới. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, cách truyền đạt gần gũi, cô khéo léo kết hợp các phương tiện công nghệ, hình ảnh trực quan để bài học trở nên sinh động, dễ hiểu. Những ánh mắt chăm chú, những cánh tay nhỏ liên tục giơ lên phát biểu khiến không khí lớp học thêm sôi nổi.

Cô giáo Minh Quỳnh trong một tiết dạy.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cô Quỳnh quyết định trở về quê hương, chọn vùng cao làm nơi bắt đầu hành trình nghề nghiệp suốt 5 năm qua. Với cô, đó không chỉ là nơi mình sinh ra, lớn lên mà còn là mảnh đất cần những người trẻ mang tri thức trở về cống hiến. “Làm ở đâu cũng là cống hiến sức lực, nhưng ở đây, tôi có thêm cơ hội được đóng góp cho quê hương”, cô Quỳnh chia sẻ.

Không chỉ tận tâm với học sinh, cô giáo trẻ còn tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Những bài giảng được đầu tư về nội dung, hình ảnh và cách tổ chức hoạt động học tập giúp học sinh dễ tiếp cận kiến thức, tăng sự chủ động trong mỗi tiết học.

Với năng lực chuyên môn vững vàng và sự đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, cô Quỳnh đã đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, cô Quỳnh có 3 bài giảng được lựa chọn đưa vào Kho học liệu số tỉnh Quảng Ngãi, 1 bài giảng được đưa vào Kho học liệu số của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, cô Quỳnh còn là báo cáo viên, giáo viên cốt cán cấp tỉnh.

Cô Minh Quỳnh là giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn, tâm huyết.

Điều khiến cô giáo trẻ nhớ nhất sau những năm tháng đứng lớp lại không phải thành tích chuyên môn, mà là những tình cảm mộc mạc của học trò và phụ huynh vùng cao.

Dịp 20/11/2025, một phụ huynh nghèo gọi điện cảm ơn cô Quỳnh và ngại ngùng nói nhà chỉ có bắp, đậu, nếp để tặng tri ân cô giáo. Hôm sau, một học sinh mang đến cho cô một quả bắp luộc và ít đậu. Món quà giản dị nhưng đầy tình cảm ấy khiến cô giáo trẻ xúc động và nhớ mãi.

Những món quà chứa đầy tình cảm và yêu thương của học sinh, phụ huynh với cô giáo Quỳnh nhân ngày 20/11.

“Tình cảm ấm áp của phụ huynh và học sinh khiến tôi rất xúc động. Dù có lúc vất vả, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc mà luôn tự nhủ phải cố gắng hơn để đền đáp sự chân tình của bà con nơi đây”, cô Quỳnh bộc bạch.

Bền bỉ vượt mặc cảm, tiếp nối hành trình cống hiến

Cách lớp học của cô Quỳnh không xa là nơi thầy A Long (SN 1974), người dân tộc Giẻ Triêng, đang miệt mài với bài giảng. Nếu cô giáo trẻ mang đến lớp học sự năng động, sáng tạo thì ở thầy Long là sự điềm đạm, từng trải của một nhà giáo đã có gần 30 năm gắn bó với nghề.

Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, là người con thứ 3, thầy sớm phải đối diện với những thiếu thốn khi mẹ mất sớm. Từ nhỏ, thầy đã tự lập, bươn chải và phụ giúp gia đình chăm lo cho các em. Một biến cố khác là lúc nhỏ do nhận thức về bom đạn còn sót lại sau chiến tranh chưa đầy đủ, thầy không may gặp tai nạn khiến bản thân vĩnh viễn mất đi bàn tay trái.

Thầy giáo A Long đang giảng bài cho học sinh.

Sự khiếm khuyết ấy từng trở thành nỗi mặc cảm lớn. Những sinh hoạt thường ngày vốn đã khó khăn, việc học tập và hòa nhập với bạn bè càng khiến thầy Long ngày ấy tự ti về bản thân.

Với quyết tâm thay đổi cuộc đời, thầy Long nỗ lực học tập, thi đỗ vào Trường Trung học Sư phạm Kon Tum (trước đây). Hành trình đến với giảng đường sư phạm của thầy cũng không hề dễ dàng. Ngày đi làm hồ sơ dự thi, thầy từng bị từ chối tiếp nhận vì khiếm khuyết cơ thể. Tủi thân, thất vọng, thầy đã định bỏ cuộc, ngồi lặng lẽ ngoài ghế đá.

May mắn, thầy Hiệu trưởng đi ngang qua, hỏi han và động viên. Sau khi biết sự việc, thầy đã yêu cầu tiếp nhận hồ sơ để A Long có cơ hội dự thi như những thí sinh khác. Sự khích lệ ấy trở thành bước ngoặt, giúp chàng trai trẻ ngày ấy có thêm niềm tin để bước tiếp.

“Lúc đầu tôi mặc cảm lắm, từ chuyện học tập đến sinh hoạt đều không giống các bạn. Nhưng rồi tôi nghĩ mình học là cho bản thân, sau này có điều kiện thì trở về dạy cho các em, con cháu ở quê mình. Nhìn các em còn nhiều thiệt thòi, tôi càng tự nhủ phải cố gắng. Cũng nhờ sự động viên của thầy Hiệu trưởng ngày ấy mà tôi dần vượt qua mặc cảm, hòa đồng với mọi người”, thầy Long nhớ lại.

Thầy trò chào nhau sau khi kết thúc một ngày học.

Sau khi tốt nghiệp, thầy trở về địa phương, công tác tại ngôi trường gần nhà, đem những kiến thức được học truyền lại cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Gần 30 năm đứng lớp, người thầy từng mang nhiều mặc cảm ngày nào đã trở thành điểm tựa tri thức cho biết bao thế hệ học trò nơi vùng cao Dục Nông.

“Là người con của đồng bào, của núi rừng, nên tôi hiểu những thiệt thòi của học sinh vùng cao, bởi chính mình cũng từng lớn lên trong thiếu thốn, từng đối diện với những rào cản tưởng chừng không thể vượt qua. Vì thế, tôi luôn dành cho các em sự cảm thông, kiên nhẫn và mong muốn các em có thêm niềm tin vào con đường học tập”, thầy A Long tâm sự.

Vượt qua nghịch cảnh, thầy giáo A Long bền bỉ cống hiến cho ngành giáo dục.

Cô Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông cho biết, cô Quỳnh là giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn, tâm huyết, năng động và nhanh chóng thích ứng với môi trường giáo dục. Cô luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tiên phong ứng dụng công nghệ vào dạy học; đồng thời nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ, dìu dắt đồng nghiệp, nhất là những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn.

Trong khi đó, thầy A Long là giáo viên giàu kinh nghiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nghị lực vượt qua khiếm khuyết cơ thể, vượt lên mặc cảm để theo đuổi nghề giáo và bền bỉ cống hiến của thầy là tấm gương sáng về ý chí, lòng yêu nghề cho đồng nghiệp và học sinh noi theo.

“Hai thế hệ nhà giáo, 2 hành trình đến với nghề khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu nghề, lòng yêu thương và sự tận tâm dành cho học trò. Một người vượt lên khiếm khuyết của bản thân để trở thành người thầy của bản làng; một người lựa chọn trở về quê hương để tiếp nối hành trình gieo chữ, đó là điều đáng trân quý”, cô Liên chia sẻ.