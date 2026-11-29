Hai thập kỷ trước, lực lượng chuyên trách ra đời, bảo vệ môi trường tài nguyên, đa dạng sinh học và an toàn thực phẩm. (Ảnh: C05)

Suốt hai thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi bước phát triển của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường luôn gắn liền với những yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững.

Những ngày đầu thử thách với nhiệm vụ mới

Thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Công an ban hành Quyết định số 1899/2006/QĐ-BCA thành lập Cục Cảnh sát môi trường. Sau này, đơn vị được đổi tên thành Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngày đầu thành lập, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chỉ có 38 cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: C05)

Ngày đầu thành lập, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chỉ có 38 cán bộ, chiến sĩ, với 4 đơn vị trực thuộc; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn; hành lang pháp lý, kinh nghiệm và phương pháp đấu tranh trên lĩnh vực mới còn không ít khó khăn.

Song bằng bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, các thế hệ cán bộ đầu tiên đã vừa xây dựng tổ chức, vừa triển khai nhiệm vụ, vừa nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, từng bước đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của lực lượng.

Là những cán bộ thuộc thế hệ đầu tiên tham gia xây dựng lực lượng, Đại tá Vũ Duyên Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chia sẻ: Chúng tôi không thể quên những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thử thách với nhiệm vụ còn nhiều mới mẻ. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, nỗ lực, vừa xây dựng tổ chức, vừa hoàn thiện nghiệp vụ, từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

20 năm nhìn lại, điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là sự trưởng thành của lực lượng, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ. Những nền móng được đặt từ ngày đầu đã trở thành điểm tựa để Cục phát triển vững vàng như hôm nay.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc. (Ảnh: C05)

Từ một đơn vị mới được thành lập ở Bộ, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã sớm được triển khai tại Công an các địa phương, từng bước kiện toàn về tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phát triển đội ngũ cán bộ và năng lực nghiệp vụ.

Nhất là, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Trên mặt trận không tiếng súng

Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên mọi địa bàn, lĩnh vực. Từ các khu công nghiệp, đô thị, làng nghề đến cánh rừng, dòng sông, vùng biển đến cơ sở sản xuất, kinh doanh đến khai thác tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học và an toàn thực phẩm, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường luôn kiên trì bám địa bàn, bám đối tượng, đấu tranh với các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.

Toàn lực lượng đã phát hiện hơn 311 nghìn vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; khởi tố, đề nghị khởi tố gần 6 nghìn vụ với hơn 8.800 bị can; xử phạt vi phạm hành chính hơn 259 nghìn vụ, với tổng số tiền khoảng 2.700 tỷ đồng. Nhiều vụ án, chuyên án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia được phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đẩy mạnh ký kết, hợp tác với các bộ, ngành chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: C05)

Nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới lần đầu được nhận diện, làm rõ, góp phần ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường, tài nguyên, đa dạng sinh học, sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đằng sau những chiến công là những ngày đêm âm thầm bám địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ; là những cuộc đấu tranh kiên trì, quyết liệt trước các đối tượng vi phạm với nhiều thủ đoạn che giấu, đối phó. Đồng thời, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần tận tụy của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả đấu tranh không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý từng vụ việc, mà còn góp phần nhận diện những sơ hở, bất cập trong quản lý, kiến nghị hoàn thiện thể chế, phòng ngừa vi phạm trên phạm vi rộng. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của lực lượng trong giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chặng đường 20 năm qua chứng kiến sự trưởng thành rõ nét của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong công tác tham mưu chiến lược. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng đã chủ động phát hiện những vấn đề nổi lên, những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp có thẩm quyền nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế phối hợp…

Nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới lần đầu được nhận diện. (Ảnh: C05)

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 15 ngày 15/10/2026 về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Nhờ đó, tư duy tham mưu từng bước được nâng tầm, chuyển từ tập trung đấu tranh, xử lý vi phạm sang chủ động nhận diện, phòng ngừa, kiểm soát từ sớm, từ xa những nguy cơ, rủi ro môi trường có khả năng tác động đến an ninh quốc gia, an ninh con người và sự phát triển bền vững của đất nước. Cùng với đó, công tác ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng năng lực kiểm định môi trường, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chứng cứ khoa học được chú trọng đẩy mạnh.

Tiếp nối truyền thống, tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường hôm nay ý thức sâu sắc trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng năng lực kiểm định môi trường. (Ảnh: C05)

Thiếu tá Nguyễn Trần Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên khẳng định: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, trong thời gian tới, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực này sẽ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng lợi dụng kỹ thuật, công nghệ và tìm những kẽ hở trong quản lý để thực hiện hành vi vi phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

Góp phần kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển phồn vinh

Những yêu cầu mới của quá trình phát triển kinh tế-xã hội, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế cũng đặt ra những nhiệm vụ ngày càng cao đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Thực tiễn đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn phát huy truyền thống, kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, khoa học công nghệ; chủ động đổi mới tư duy, phương pháp công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: C05)

20 năm, chặng đường chưa dài so với lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, nhưng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã từng bước khẳng định sự trưởng thành, bản lĩnh và những đóng góp thiết thực.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, từ ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, mất an toàn thực phẩm và tội phạm xuyên quốc gia.

Từ thực tiễn đó, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xác định bảo vệ môi trường hôm nay không chỉ là xử lý vi phạm pháp luật mà còn là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của nhân dân và nền tảng phát triển bền vững, trường tồn của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy truyền thống 20 năm, toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần bảo vệ môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm an ninh môi trường, kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước - Thiếu tướng Thân Văn Hải khẳng định.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.